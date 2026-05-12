Egan Bernal perdió un puesto: así quedó la clasificación general del Giro de Italia, tras etapa 4

Se disputó la primera etapa en Italia del Giro 2026. Luego de sus tres jornadas iniciales en suelo búlgaro, el pelotón llegó a suelo nacional para iniciar la semana, con una fracción de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza, con un premio de segunda categoría, que dejó como ganador al ecuatoriano Jhonatan Narváez.

Justamente fue ese premio de segunda categoría el que filtró la carrera, pues un lote de varios pedalistas se desprendió y logró sacar una diferencia considerable de hasta 10 minutos con respecto al segundo bloque.

El final fue a pura velocidad, pero el más astuto fue el ecuatoriano Narváez, quien se adelantó por izquierda y sobrepasó al venezolano Orluis Aular y al italiano Giulio CIccone, que entraron segundo y tercero respectivamente. Por su parte, Egan Bernal entró en la casilla 27, mientras que Einer Rubio lo hizo en la 39.

Clasificación Etapa 4 Giro de Italia

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Jhonatan Narvaéz UAE Emirates 3:08:46 2. Orluis Aular Movistar " 3. Giulio Ciccone LIDL Treck " 82. Egan Bernal Ineos " 116. Einer Rubio Movistar Team "

Así quedó la general tras la etapa 4

La general tuvo cambios significativios. El uruguayo Guillermo Silva cedió la camiseta del líder al italiano Giulio Ciccone, quien con las bonificaciones terminó en el primer puesto de la general.

El segundo es el suizo Jan Christen, quien también bonificó, mientras que el alemán Florian Storck perdió una posición, así como Egan Bernal. Einer Rubio, ascendió dos casillas y ya se metió en el top 15 de la carrera.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Giulio Ciccone LIDL Treck 16:18:51 2. Jan Christen UAE Emmirates 4″ 3. Florian Stork Tudor ″ 4. Einer Rubio Movistar Team " 14. Einer Rubio Movistar Team +10″

En desarrollo...