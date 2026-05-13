Este 14 de mayo el Estado colombiano pedirá perdón público al pueblo indígena U’wa en Cubará, Boyacá

Cubará

En un acto que se realizará este jueves 14 de mayo en el colegio Técnico Nacionalizado Pablo VI de Cubará se realizará el acto de perdón público del Estado colombiano al pueblo indígena U’wa en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia declaró graves violaciones de los derechos humanos que afectaron al pueblo U’wa, incluyendo el derecho a la vida, al territorio, a la consulta previa, la integridad cultural y la libertad de expresión.

En diálogo con Caracol Radio, Juan Gabriel Jerez Teguiría, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, Asou´wa entregó detalles de ese perdón público que encabezará el presidente, Gustavo Petro.

“El acto de público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los puntos resolutivos de dicha sentencia. Nosotros hemos conseguido de que se lleve a cabo por parte del señor presidente de la República, Gustavo Petro”.

Contó hace cuánto empezó este proceso que llevó finalmente a esta sentencia internacional.

“Se inicia el proceso de lucha y resistencia del pueblo indígena U’wa, con la solicitud de que se reconozca nuestro derecho a la consulta previa, más o menos del del año 1993 a 1995. Como no se atendió muy bien todo el requerimiento de la nación U’wa, en esa época nosotros interpusimos varias acciones de tutela. El Estado dice otra cosa y hubo choque de trenes por lo que se lleva el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a nuestro territorio, nuestros derechos territoriales, nuestros derechos culturales, ambientales, sociales y económicos”.

El vocero de la comunidad indígena U’wa, resaltó qué pasará este 14 de mayo en su territorio sagrado, el municipio de Cubará.

“Es un acto simbólico de pedir perdón, pero básicamente es para que el mundo conozca que efectivamente se están cumpliendo las órdenes, aunque en el fondo no se lleve a cabalidad este cumplimiento, puesto que son 11 órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre esos tiene que ver el saneamiento integral del territorio indígena U’wa y ese proceso todavía no se ha iniciado”.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un reconocimiento público del dolor causado y de la responsabilidad del Estado con el cual se dignifica las víctimas, fortalece la autonomía y la autoridad como pueblo indígena y contribuye a la sanación colectiva, al respeto mutuo y a la reconstrucción de confianza.