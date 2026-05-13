“Lo que hizo Petro fue destruir el sistema de salud por una mirada ideológica”: Sergio Fajardo. Caracol Radio/Presidencia de la República

Sergio Fajardo estuvo junto a su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, en Dos Puntos de Caracol Radio, hablando con Vanessa De La Torre sobre su propuesta en materia de salud, con la cual espera iniciar el saneamiento del sistema en sus primeros 100 días de un eventual gobierno.

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Fajardo criticó el manejo de la salud por parte del Gobierno Petro, el cual, aseguró, limitó los beneficios con los que ya contaba el sistema. “Lo que hizo fue destruir este sistema; casi lo logra en cuatro años (...) por una mirada ideológica que le dice que un sistema mixto no debe ser”, señaló.

¿Cuál es la propuesta de Sergio Fajardo para la salud en Colombia?

Sergio Fajardo señaló que su propuesta de gobierno en materia de salud contempla un plan de “saneamiento” con el que espera iniciar la primera fase de la reorganización del sistema en los primeros 100 días de mandato.

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“Lo primero es un puesto de mando presidencial: sentamos a EPS, hospitales, clínicas, asociaciones de pacientes, científicas, farmacéuticas y no nos paramos hasta saber cuáles son las cuentas de la salud y que garanticemos que no se vaya a volver a robar plata”, explicó.

Adicionalmente, Fajardo indicó que se debe declarar una emergencia para el suministro de medicamentos esenciales que no están llegando a los usuarios y recalcular la UPC. Finalmente, en el segundo año, el candidato contempla llevar a cabo una reforma a la salud, incluyendo a todos los actores antes mencionados.

¿Qué opina de Daniel Quintero como superintendente de Salud?

Sergio Fajardo criticó el nombramiento de Daniel Quintero Calle como superintendente de salud, en particular por su decisión de pedirle la renuncia a los agentes interventores, lo cual catalogó como “demostración de irresponsabilidad administrativa”.

“No tiene ni idea de eso; es la expresión máxima de la corrupción”, señaló en referencia al nuevo superintendente.

¿Funciona la propuesta de Petro de convertir Drogas La Rebaja en centros de salud?

Sergio Fajardo aseguró que la propuesta del presidente Gustavo Petro de convertir las sucursales de Drogas La Rebaja en centros de salud y entrega de medicamentos es algo “sacado del sombrero”.

“Va a cambiar el sistema de salud faltando tres meses. Es una irresponsabilidad”, sentenció.

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