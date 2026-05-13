Doble calzada de La Ceja–Rionegro ya entró en su fase final con un avance del 95 %

Angostura, Antioquia

La obra de la doble calzada La Ceja–Rionegro, que se desarrolla entre la glorieta El Yegüerizo y la glorieta de la Institución Educativa María Estévez, en el Oriente antioqueño, alcanzó un avance del 95 % en sus 3,1 kilómetros de cobertura.

Actualmente, el proyecto cuenta con una gestión predial del 100 % y avanza con la pavimentación de 150 metros lineales de vía, correspondientes a uno de los puntos que se encontraban pendientes.

Intervenciones complementarias

Con miras a la entrega de la doble calzada en el mes de julio del presente año, continúan desarrollándose las obras de canalización de aguas en el separador central, así como las intervenciones complementarias relacionadas con el manejo hidráulico, la construcción de cunetas, iluminación, demarcación y demás actividades necesarias para garantizar la adecuada operación del corredor vial.

“Con esto estamos completando la primera capa del 100 % del proyecto y quedarían solamente pendientes las obras de arte y la segunda capa de estos tramos”, manifestó la secretaria de Infraestructura y Hábitat, Juanita Álvarez Suárez.

Entre los avances más destacados de la obra se encuentra la construcción del retorno ubicado a mitad del trayecto, gestionado ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el cual no estaba contemplado inicialmente.

Cabe resaltar que este proyecto se ha realizado en articulación con Devimed, consolidando esta obra vial como una de las más grandes de doble calzada en el municipio de La Ceja.