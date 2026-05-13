Policía captura en Sabaneta a hombre por demanda de explotación sexual de menores

Sabaneta, Antioquia

En el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, la Policía Nacional capturó a un hombre por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. La detención se realizó en el sector San Remo, gracias a información suministrada por la comunidad.

El teniente coronel Darwin Arango, comandante del Distrito de Policía N.º 7, se refirió a la acción policial en este caso: “Este resultado operativo fue posible gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y a la rápida reacción de nuestras mujeres y hombres policías. Los hechos se presentaron luego de que la central de radio alertara sobre un ciudadano que, al parecer, intentaba abordar a menores de edad desde un vehículo particular”.

Al parecer, el hombre intentó abordar a menores de edad desde un vehículo particular, realizando propuestas de carácter sexual a cambio de dinero y otras conductas relacionadas con la posible producción de contenido sexual. Al llegar al lugar, los uniformados verificaron los hechos y procedieron con la captura.

Las autoridades activaron de inmediato la ruta de protección para salvaguardar los derechos de los menores involucrados. Se coordinó con el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia y con la Comisaría de Familia para garantizar el acompañamiento integral y el restablecimiento de derechos de los niños y adolescentes.