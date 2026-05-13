Juez niega libertad condicional a alias ‘Lindolfo’

Medellín, Antioquia

El concejal de Medellín por el Partido Creemos, Andrés Tobón, se refirió a la solicitud hecha por la defensa de Sebastián Murillo, conocido con el alias de ‘Lindolfo’, exlíder de la Oficina, condenado a 18 años y seis meses de prisión por homicidio y otros delitos, y actual vocero de la Mesa de Itagüí, que negocia con el Gobierno. ‘Lindolfo’ argumentaba que ya había cumplido el tiempo de prisión.

Según señaló el corporado, si no se hubiera destapado todo el escándalo de la conocida Parranda vallenata y se le hubiera dado seguimiento al proceso, probablemente estaría libre.

El concejal Tobón, indicó que, desde el mes de marzo del año en curso, recibió información de una solicitud que había llegado por parte de la defensa de alias ‘Lindolfo’ al juzgado de ejecución de penas donde llevan su proceso, pidiendo una libertad en principio condicional, esto, supuestamente por haber tenido ya el cumplimiento de las 3/5 partes de la condena y la redención por trabajos y demás actividades.

“Nos enteramos recientemente que el juzgado de ejecución de penas negó la libertad. No encontró el mérito ni el tiempo suficiente para que, efectivamente, se diera este beneficio. ¿Y la decisión de Lindolfo cuál ha sido? La de apelar”.

Añade Andrés Tobón, concejal de Medellín que, en el país, no se puede seguir presentando situaciones en las que después de la realización de procesos fuertes en material legal y de imputaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y que estas sean llevadas a juicio con éxito, se pueda hacer este tipo de maniobras.

Fue enfático en señalar que: “Tenemos que cambiar nuestra norma en la persecución del crimen organizado, tenemos que liquidar el INPEC y tenemos que lograr un sistema en materia carcelaria que definitivamente desconecte a los cabecillas una vez entren a prisión”.