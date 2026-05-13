A prisión alias “Yarlinzon”, cabecilla de la banda delincuencial “El Salado”

Medellín

Entre los capturados está alias “Yarlinzon”, quien según las autoridades, sería el cabecilla principal de esta organización delincuencial que operada en el occidente de Medellín, en el barrio San Javier.

Las autoridades pudieron capturar en flagrancia, a otra persona que también deberá responder por los delitos de secuestro simple agravado, extorsión agravada, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado.

Esta estructura delincuencial, se dedicaba a imponer cobros extorcivos a comerciantes, transportadores y distribuidores de productos básicos. Asimismo, las investigaciones permitieron determinar que dicha banda criminal estaría vinculada con tráfico de estupefacientes, secuestro, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y control territorial armado.

“Su injerencia criminal principalmente estaba en varios sectores de la comuna 13, sectores como, la principal del Salado, La Morgue, Altos de San Juan, La Caseta, La Loma, La Gallera, La Ye, Eduardo Santos, Quintas de San Javier, 20 de Julio, Cuatro Esquinas y Seis Esquinas”, mencionó el secretario de seguridad y convivencia, Manuel Villa Mejía.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y avanzan las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.