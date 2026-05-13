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“Medellín es la capital musical del mundo”: presidente de Davivienda por DAVIarena

Javier Suárez, presidente de Davivienda, habló con 6AM W acerca del lanzamiento del DAVIarena, el nuevo centro de eventos para Antioquia que estará ubicado en Sabaneta, municipio cercano a Medellín.

“Medellín es la capital musical del mundo, es impresionante. Tiene el estadio para conciertos de grandes volúmenes, pero le faltaba el concepto de las arenas de concepto entre 15.000 y 20.000 personas”, mencionó.

Destacó que desde Davivienda ven una oportunidad para dar un paso más allá en el mundo del entretenimiento y los conciertos en Colombia.

“Medellín tenía un vacío, le hacía falta un lugar como este”, dijo.

De esta manera, señaló que el DAVIarena abre la puerta para que lleguen a la ciudad nuevos talentos y artistas de talla mundial.

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Señaló que el objetivo que buscan con este programa es que DAVIarena se integre al propósito de contribuir con los antioqueños, pues genera oportunidades laborales, dinamismo en el sector hotelero, en el transporte y mucho más.

Escuche la entrevista completa aquí: