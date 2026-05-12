Reactivar o no el peaje de Rionegro, Santander: el debate por la doble calzada La Virgen-La Cemento

La posible reactivación del peaje de Rionegro en Santander volvió a ser el centro de discusión sobre cómo financiar las obras de mejoramiento vial en la vía Bucaramanga hacía la costa. Mientras sectores empresariales consideran que el cobro es necesario para garantizar recursos, autoridades locales insisten en que no puede volver a recaer la responsabilidad sobre los habitantes de este municipio.

El director ejecutivo de Prosantander, Juan Pablo Remolina, en entrevista con Caracol Radio, respaldó la propuesta de que los vehículos particulares de categorías 1 y 2 queden exentos del pago de peaje, pero que el tráfico pesado sí aporte recursos, al considerar que son estos automotores los que más deterioran la vía.

Remolina aseguró que el peaje debe convertirse en una de varias fuentes de financiación para sacar adelante no solo el tramo entre La Virgen y La Cemento, sino toda la conexión Bucaramanga a Rionegro, incluyendo el sector de Paso Malo y la ampliación a doble calzada.

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Según explicó, el recaudo del peaje tendría una destinación exclusiva para el corredor vial, a diferencia de otros peajes del país cuyos recursos ingresan a una bolsa nacional. Indicó además que la suspensión del cobro ha significado pérdidas superiores a los 100 mil millones de pesos, recursos que, afirmó, equivalen a cerca de una cuarta parte del costo total de las obras proyectadas.

El dirigente gremial también planteó que la financiación debería complementarse con aportes de la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, obras por impuestos y participación del sector privado, aprovechando que Rionegro es un municipio ZOMAC (Zonas más afectadas por el conflicto armado).

Alcaldía de Rionegro rechaza la reactivación del cobro del peaje

El alcalde de Rionegro, Héctor Johanny Santana Muñoz, rechazó que la principal alternativa sea volver a cobrar peaje a la comunidad rionegrana, argumentando que durante más de 17 años los habitantes pagaron sin que se reflejaran mejoras significativas en desarrollo turístico y vial.

El mandatario sostuvo en Caracol Radio que existen otras opciones para financiar el proyecto, entre ellas que la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga asuman los costos de actualización de estudios y diseños, así como gestionar que una mayor parte de los recursos recaudados en peajes de Santander se inviertan realmente en el departamento.

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Santana también pidió respaldo del Gobierno Nacional y de los congresistas santandereanos para garantizar financiación, recordando que, según dijo, de cerca de 800 mil millones de pesos recaudados en peajes durante los últimos nueve años, solo el 15% habría sido invertido en Santander.

El alcalde reconoció además el deterioro de la vía entre Rionegro y San Alberto, situación que aseguró, ha llevado a muchos viajeros hacia la Costa Caribe a optar por corredores alternos como la ruta Girón–Lebrija–La Lizama.

La comunidad sin conclusiones y soluciones

Danny Rivera, líder comunitario del norte de Bucaramanga, cuestionó que después de 20 años de anuncios la doble calzada entre La Virgen y La Cemento siga sin ejecutarse. Advirtió que “la falta de la obra afecta la movilidad, incrementa los trancones y accidentes, y limita el desarrollo urbanístico y comercial de la zona”.

En medio de este debate que avanza en una mesa de trabajo en el norte de Bucaramanga, todas las partes coinciden en la necesidad urgente de avanzar en soluciones para descongestionar el norte de Bucaramanga y mejorar la conectividad vial del corredor hacia el Magdalena Medio y la Costa Caribe.