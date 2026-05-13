Alertan por aumento de embarazos en adolescentes y solicitan acciones urgentes en Montería. Foto: archivo Caracol Radio (referencia). / Alcaldía de Neiva

Montería

A través de un comunicado, la Personería de Montería manifestó preocupación por el aumento de casos de embarazo en niñas y adolescentes registrados en entornos educativos del municipio, “situación que representa una alerta social y posible vulneración de derechos fundamentales de nuestra niñez y adolescencia”.

De acuerdo con la plataforma del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), “durante todo el año 2025 se registraron 20 casos, mientras que en los primeros cinco meses de 2026 ya se reportan 16 casos, evidenciando un incremento significativo en la frecuencia de los casos reportados”.

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La Personería de Montería emitió una circular dirigida a las instituciones educativas de la ciudad:

Frente al preocupante panorama, la Personería de Montería emitió la Circular N° 002, mediante la cual se formulan acciones preventivas dirigidas a instituciones educativas, autoridades administrativas y entidades responsables de la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

“Esta actuación preventiva busca fortalecer las rutas de atención, promover la detección temprana de casos, garantizar la permanencia escolar de las adolescentes gestantes y reforzar la educación integral para la sexualidad en los entornos educativos”, señaló la Personería de Montería.

Asimismo, recordó que “todo embarazo en niñas menores de 14 años debe ser tratado como una posible vulneración de derechos y un presunto delito, razón por la cual las instituciones tienen el deber legal de activar de manera inmediata las rutas de protección y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”.

Finalmente, hizo un llamado urgente a padres de familia y educadores para que se promuevan entornos seguros y no se normalicen este tipo de conductas que ponen en riesgo la salud, la educación y el proyecto de vida de niñas y adolescentes.

“Hacemos un llamado urgente a padres de familia, docentes, instituciones educativas, sector salud, autoridades de infancia y comunidad en general, para asumir con responsabilidad la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, promoviendo entornos seguros, acompañamiento familiar y acceso oportuno a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Continuaremos realizando seguimiento institucional a esta problemática, impulsando acciones preventivas y exigiendo respuestas efectivas que garanticen la protección integral de esta población”, concluyó.