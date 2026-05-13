Alcalde de Ipiales pide a los presidentes de Colombia y Ecuador acatar determinaciones de la CAN

Ipiales-Nariño

Desde el puente internacional de Rumichaca que comparten Ecuador y Colombia y en donde hoy el panorama es desolador debido al efecto del incremento de aranceles que progresivamente han ido aplicando los gobiernos de las dos naciones en medio de una disputa política, el alcalde de Ipiales Amilcar Pantoja, hizo un llamado a los mandatarios Gustavo Petro y Daniel Noboa, para que acaten la reciente determinación de la Comunidad Andina de Naciones, según la cual se debe desmontar las restricciones comerciales impuestas para el ingreso de productos de manera recíproca.

La CAN considera que estas medidas van en contravía de acuerdos como el de Cartagena y otorgó un plazo de diez días para reversar las determinaciones de control aduanero que pasaron de un 30% a un 100% por parte de Ecuador y de un 75% por parte de Colombia.

“Toda esta zona de frontera tiene una gran esperanza y expectativa de la respuesta que ustedes nos den a nosotros, las comunidades de frontera. Así que estaremos atentos y por supuesto seguiremos insistiendo en este importante llamado de interés nacional y binacional”: aseguró el mandatario de la ciudad fronteriza.

La dinámica habitual de la frontera se ha visto afectada de manera considerable, por la reducción de la carga internacional que se mueve por el paso binacional, impactando en el empleo formal e informal y favoreciendo actividades ilegales como el contrabando según lo han advertido gremios como la Cámara de Comercio.

Más información https://caracol.com.co/2026/04/14/crisis-fronteriza-con-ecuador-genera-caos-en-ipiales-y-siete-departamentos/

Según las recientes resoluciones expedidas por la CAN las medidas arancelarias impuestas en medio de la disputa de los dos gobiernos debería reversarse hasta el próximo 22 de mayo, sin embargo, a la fecha no se conocen comunicaciones oficiales sobre esta determinación.