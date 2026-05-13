Precio del dólar en Venezuela para HOY 13 de mayo de 2026: BCV confirma aumento en las divisas

Imágenes de referencia de bolívares venezolanos y Benjamin Franklin, imagen del billete de 100 dólares estadounidenses (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha dado a conocer su informe de intercambio de dólares en el país para este miércoles 13 de mayo de 2026. Téngase en cuenta que desde el pasado lunes, el dólar superó la barrera de los 500 bolívares.

Cabe acotar que la actualidad del país se ha visto marcada por las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump referentes a la liberación de los presos políticos en el país.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 13 de mayo de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 508,60040000 bolívares venezolanos (VES) para este miércoles 13 de mayo de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada el pasado viernes ($504,91460000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 596,60352721 bolívares.

596,60352721 bolívares. Yuan chino: 74,88778620 bolívares.

74,88778620 bolívares. Lira turca: 11,20487321 bolívares.

11,20487321 bolívares. Rublo ruso: 6,89253828 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 13 de mayo de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Bancamiga: 596,9444 para compra - 600,5000 para venta

596,9444 para compra - 600,5000 para venta Banco Mercantil: 627,5813 para compra - 605,6388 para venta

627,5813 para compra - 605,6388 para venta Banesco: 529,7325 para compra - 538,2440 para venta

529,7325 para compra - 538,2440 para venta N58 Banco Digital: 503,2602 para compra – 503,9621 para venta

503,2602 para compra – 503,9621 para venta Bancaribe : 606,3279 para compra - 541,0007 para venta

: 606,3279 para compra - 541,0007 para venta Otras instituciones: 572,1451 para compra - 604,4737 para venta

Así funcionará el aumento al salario mínimo

El Gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario mínimo y bonificaciones, a un total 240 dólares mensuales.

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Esto representa un aumento del 26%, cuando el salario integral estaba ubicado en los 190 dólares totales, No obstante, esta medida solo cubre el 34,6% de la canasta básica en Venezuela, que se estimó en $692 USD en marzo por la consultora Ecoanalítica.

En este sentido, vale acotar que Venezuela reporta una inflación del 10.6% en abril, según el BCV. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Así, el “ingreso integral” se dividirá así: 200 dólares por el “Bono de Guerra Económica” más 40 dólares por el bono de alimentación (Cestaticket), que entrega cada vez a los trabajadores. En el caso de los pensionados, recibirán 70 dólares a través del “Bono de Guerra Económica”.

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