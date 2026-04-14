Crisis fronteriza con Ecuador genera caos en Ipiales y siete departamentos

El panorama en Ipiales y otros municipios del sur de Colombia se torna cada vez más complejo y triste por las medidas comerciales impulsadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en medio de la escalada diplomática con el gobierno de Gustavo Petro.

La advertencia la realizó el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja quien manifestó a 6AM W de Caracol Radio que al menos 350 empresas en el sur del país podrían quebrar con pérdidas incalculables si no se resuelve de inmediato la disputa.

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“El bloqueo fronterizo de 19 días ya ha causado la pérdida directa de más de 2.000 empleos solo en Ipiales, donde la informalidad supera el 80%”, subrayó

Por su parte, el presidente de ANALDEX, Javier Díaz Molina afirmó que las exportaciones colombianas a Ecuador superaron los 1.800 millones de dólares el año pasado, beneficiando a miles de empresas, incluidas 400 solo en el Valle del Cauca.

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Sin embargo, dijo que el arancel del 100% impuesto por Noboa castiga el comercio legal, mientras contrabandistas y narcotraficantes operan impunes por pasos ilegales. “Esto parece una disputa puramente política entre Noboa y Petro”, criticó un analista.

Estimó urgente que las medidas paliativas de Bogotá, como aranceles cero a insumos específicos, son vistas como insuficientes y un posible favorecimiento a empresarios ecuatorianos cercanos a Noboa.

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