19 miembros del grupo delincuencial ‘La Cordillera’ son capturados en el occidente de Caldas

Uno de los registros de allanamientos hechos contra el grupo delincuencial organizado 'La Cordillera'. Foto: Policía Caldas.

Caldas

Mediante 13 diligencias de allanamiento en Belalcázar, San José, Anserma, en Caldas y La Virginia (Risaralda), 19 integrantes de ‘La cordillera’ fueron capturados por desaparición forzada, hurto, tráfico de estupefacientes, entre otros.

Según las investigaciones adelantadas, estas personas delinquían en el occidente de Caldas y Risaralda, donde controlaban economías ilícitas relacionadas al tráfico local de estupefacientes y hacían exigencias económicas a la población civil y comerciantes.

“Es un trabajo articulado con el GAULA y la fiscalía afectando de manera significativa la estructura delincuencial ‘La cordillera’, responsables de actividades criminales mediante actos sistemáticos. Las edades de los capturados comprendían entre los 19 y 61 años, se les imputan los delitos de concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, desaparición forzada, hurto, incendio y tráfico de estupefacientes”, manifiesta el teniente coronel Luis Fernando Sandoval, comandante encargado del Departamento de Policía Caldas.

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Dentro de los perfiles de los líderes del grupo delincuencial organizado ‘La cordillera’, se resalta alias ‘Leo’, quien era el cabecilla y presunto articulador de actividades ilícitas que generaban rentas criminales superiores a los $ 300 millones. “Igualmente, se destacan las capturas de alias ‘Mono’ y ‘Duende’, investigados por la presunta participación en la desaparición de Jefferson Steven Bueno Galvis el pasado 5 de octubre de 2024 en Belalcázar, Caldas”, reporta el teniente coronel Sandoval.

Asimismo, alias ‘Gobernador’ era el coordinador de las rentas producidas del tráfico de sustancias, como alias ‘Milton’, quien es vinculado a actividades de intimidación y cobros extorsivos en los municipios del departamento de Risaralda; los demás tenían la función de colaboradores.

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Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 13 celulares y 13 tarjetas SIM card, las cuales serán analizadas para esclarecer los hechos y establecer posibles conexiones criminales.