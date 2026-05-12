UNGRD entrega apartamentos a damnificados del barrio 23 de enero de Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

Cinco años y medio después de la avalancha de la quebrada Tonchalá, que dejó sin vivienda a decenas de familias, la UNGRD entregó 34 de los 66 apartamentos en total a los damnificados.

“Hoy cerramos una deuda con estas familias”, dijo Carlos Carrillo, director de la UNGRD, quien resaltó además que la Unidad financió el 100% de la solución habitacional, incluida la legalización de predios, con una inversión total de $8.611 millones.

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Estos apartamentos ubicados en el Conjunto Cerrado Rosales del Rodeo de Cúcuta fue entregado en obra gris, con dos habitaciones y un tercer espacio habilitado para estudio, así como dos baños enchapados, sala - comedor y cocina.

“Hoy entregamos un hogar, vivienda propia y segura, para que estas familias puedan vivir con dignidad y con tranquilidad de habitar un terreno seguro”, aseguró Carrillo.

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Adelaida Forero, una de las beneficiarias, relató que durante estos cinco años y medios “pasamos por muchos tropiezos con mi familia, el colegio de los niños quedaba muy retirado. Estamos muy felices porque ya esto es propio, ya vimos a varios vecinos que teníamos en el 23 de enero y que ahora nos volvemos a encontrar”.

Es de resaltar que la entrega de estos 66 apartamentos se hizo en dos fases: la primera en diciembre del 2025, donde se entregaron 32 soluciones de vivienda y la segunda este 12 de mayo del 2026, donde se entregaron las 34 restantes.