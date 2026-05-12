Ocañero representará a Norte de Santander y al Catatumbo en La Ruta del Café y Cacao en España

Willintong Navarro, cafetero de Ocaña. / Foto: Tomada de Provincias Coffee en IG.

Norte de Santander

Willintong Navarro, un joven campesino egresado del programa de Zootecnia de la UFPSO, fue escogido por la Cancillería para representar a Norte de Santander y la región del Catatumbo en La Ruta del Café y Cacao que se llevará a cabo en Valencia, España.

“Willintong produce café con unas técnicas especiales para cuidar el medio ambiente, por eso ha sido seleccionado por la Cancillería de Colombia para representarnos en emprendimientos verdes”, dijo William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.

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El mandatario regional agregó que “la gobernación se vincula, facilitándole la posibilidad de llegar a ese país”.

Wiillintong, llevará un café cultivado en el corregimiento de Buenavista, Ocaña, en Norte de Santander, con sello de Negocio Verde por su producción responsable con el medio ambiente

“Provincias Coffee es un producto que está cultivado agroecológicamente”, resaltó Willintong.

Enfatizó que en su emprendimiento familiar “estamos aprovechando y reconociendo todas las buenas prácticas que debemos tener en el manejo, en el cultivo. Tenemos cultivos agroforestales, además los desechos como la pulpa los estamos convirtiendo en producción de gas para el mismo sostenimiento de la finca y también en producción de abonos orgánicos”.

La Ruta del Café y Cacao se llevará a cabo los días 15 y 16 de mayo del 2026 en el Hotel Turia de Valencia, España.

Este evento busca promover productos de origen, pequeños productores, y fortalece lazos comerciales y culturales con España a través de ruedas de negocios, catas y feria abierta.