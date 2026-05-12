Concejo de Chinácota rechaza presiones por licencias de parcelación rural

Norte de Santander

El concejo de Chinácota, en Norte de Santander, publicó un comunicado oficial en el que rechazó cualquier forma de persecución, presión o señalamientos indebidos contra los concejales de la corporación, en medio de las acciones de seguimiento relacionadas con las licencias de parcelación rural en el municipio.

La corporación explicó que las actuaciones adelantadas corresponden al ejercicio legítimo del control político y tienen como finalidad garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre ordenamiento territorial, uso del suelo y protección ambiental en Chinácota.

Comunicado del Concejo de Chinácota, en Norte de Santander. Ampliar Comunicado del Concejo de Chinácota, en Norte de Santander. Cerrar

La corporación aseguró que las solicitudes de información y procesos de verificación realizados ante la administración municipal buscan salvaguardar recursos hídricos y promover un desarrollo ordenado del territorio.

Van más allá enfatizando que las acciones que han adelantado los cabildantes se desarrollaron bajo principios de legalidad, transparencia y responsabilidad pública, y que no responden a intereses políticos o particulares.

“El ejercicio del control político es un pilar esencial de la democracia local”, señaló la corporación, advirtiendo que cualquier intento de intimidar o deslegitimar la labor de los concejales afecta el correcto funcionamiento institucional.

El cabildo también hizo un llamado a parceladores, comisionistas, funcionarios de control urbano y representantes de la Alcaldía Municipal para mantener un diálogo respetuoso y constructivo, enfocado en el cumplimiento de la ley y las disposiciones ambientales y urbanísticas.

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La corporación reiteró que continuará ejerciendo sus funciones con firmeza y compromiso frente a la ciudadanía, especialmente en temas relacionados con el control político, las licencias rurales y la sostenibilidad ambiental del municipio.

En el turístico municipio se ha venido adelantando un debate por el crecimiento de parcelaciones rurales y la necesidad de fortalecer los controles urbanísticos y ambientales.