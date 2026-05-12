Presidente Gustavo Petro estará en Santander: irá a Málaga y a San Gil

Bucaramanga

El presidente Gustavo Petro a pocos meses de que termine su gobierno volverá a visitar el departamento de Santander este próximo viernes 15 de mayo, estará inicialmente en el municipio de Málaga y después se trasladará hasta San Gil.

En el municipio de Málaga, en donde estará por tercera vez desde que es presidente, hará la entrega de un nuevo edificio de la Universidad Industrial de Santander mientras que en San Gil estará participando en un jornada de economías populares del Departamentos de Prosperidad Social.

Según Rubén Darío Moreno, alcalde de Málaga, el mandatario de los colombianos estará sobre la 1:00 p. m. en el municipio y que se esperan las reuniones con Casa Militar y la logística para garantizar la seguridad y la presencia del presidente Gustavo Petro.

“Estamos ahí muy pendientes de recibir por parte de ellos también las instrucciones para poner en marcha toda la organización y todo lo que se requiere para recibir al señor presidente el día viernes aquí en la ciudad de Málaga. Que básicamente va a inaugurar la nueva sede de la UIS allí”, señaló el alcalde Moreno.

En el caso de San Gil, el evento llamado ‘Encuentro Popular con el presidente Gustavo Petro’ se realizará en el parque principal del municipio y se espera la presencia de mandatario luego de que termine su participación en Málaga.