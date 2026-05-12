​Periodistas de Cali rechazan asesinato de Mateo Pérez y exigen garantías para ejercer la profesión

Los periodistas insistieron en que el asesinato de Mateo Pérez no puede convertirse en un caso más de violencia contra la prensa en Colombia. Foto: Cortesía.

Cali

Con un plantón realizado en el bulevar del Río, frente a la iglesia La Ermita, periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos de Cali rechazaron el asesinato de Mateo Pérez, comunicador de 25 años y director del portal Confidente, quien habría sido asesinado por disidencias de las Farc en el norte de Antioquia.

Durante la jornada, los asistentes expresaron solidaridad con la familia del joven periodista y exigieron justicia por el crimen de Pérez, quien fue atacado mientras ejercía sus labores en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño.

“Estamos en solidaridad con la familia de Mateo, sus amigos, allegados, pero también exigiendo a las autoridades que haya un esclarecimiento de este hecho. No podemos ser asesinados por cómo pensemos, por hacer nuestra profesión, el periodismo”, indicó Juan Pablo Rueda, periodista.

Asimismo, los comunicadores aprovecharon el espacio para visibilizar las dificultades y riesgos que actualmente enfrenta la prensa para ingresar a territorios donde hay presencia de grupos armados ilegales, especialmente en zonas del sur del Valle del Cauca y norte del Cauca, donde denuncian restricciones, amenazas y censura contra los medios de comunicación.

Vemos como antes sí podíamos entrar a estos territorios donde se presentaban las confrontaciones armadas entre ilegales y ilegales y viceversa.

“Hoy en día hay mucho veto, hay mucha censura por parte de estos grupos al margen de la ley, especialmente muy cerca de Cali, allí empezando a Jamundí. Realmente hay una fuerza de estructuras armadas, tanto la Jaime Martínez como otros grupos guerrilleros del Estado Mayor Central que se están disputando este territorio y que han dicho que no quieren ver prensa, no quieren ver ningún medio de comunicación en estas zonas”, indicó Carlos ​​Gutiérrez, periodista.

Una de las principales preocupaciones es la imposibilidad de documentar las problemáticas que viven las comunidades en medio del conflicto.

Los periodistas insistieron en que el asesinato de Mateo Pérez no puede convertirse en un caso más de violencia contra la prensa en Colombia y reiteraron el llamado a las autoridades y actores armados para que se respete el ejercicio periodístico y las garantías para informar en todo el país.