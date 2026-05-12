Así quedaron los equipos vallecaucanos tras la jornada 10 de la Liga Femenina de Fútbol

La jornada 10 de la Liga BetPlay Femenina dejó movimientos importantes para los equipos vallecaucanos en la tabla de posiciones, especialmente en la pelea por los primeros lugares y la clasificación a la siguiente fase del campeonato.

América de Cali Femenino igualó 0-0 frente a Millonarios Femenino en el estadio de Techo, en un compromiso cerrado y con pocas diferencias en el marcador. El conjunto bogotano tuvo las opciones más claras sobre el final del partido, pero la arquera escarlata respondió con seguridad para mantener el empate y evitar la derrota del equipo caleño.

Con este resultado, América llegó a 22 puntos y descendió a la tercera posición de la tabla, luego de ser superado por Atlético Nacional y Deportivo Cali.

Precisamente, Deportivo Cali Femenino, que venía de golear 4-0 a Real Santander, terminó beneficiado por los resultados de la jornada y ascendió al segundo lugar del campeonato con 23 unidades.

El nuevo líder es Atlético Nacional Femenino, que alcanzó 24 puntos tras derrotar 1-0 a Internacional FC de Palmira Femenino en condición de visitante. El único gol del compromiso llegó al minuto 30 gracias a Kelly Ibargüen, quien aprovechó una asistencia de Karen Vidal para marcar el tanto definitivo del encuentro. Aunque Internacional Palmira intentó reaccionar durante la segunda mitad, el equipo antioqueño logró sostener la ventaja gracias a su orden defensivo y manejo del partido.

Con la derrota, el equipo palmirano se mantiene en la sexta posición con 18 puntos, igualado con Internacional de Bogotá.

Por otro lado, Orsomarso Femenino empató 1-1 frente a Once Caldas Femenino en Manizales. Las locales se fueron arriba en el marcador al minuto 41 por intermedio de Marlyn Ramírez, pero Orsomarso reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate al 64’ gracias a Hary García, quien definió tras una asistencia de Brandy Lasso.

Con este empate, Orsomarso continúa fuera del grupo de los ocho mejores equipos del campeonato y ocupa la novena posición con 12 puntos, quedando a cuatro unidades de Independiente Santa Fe, que actualmente marca el límite de la zona de clasificación.

A falta de pocas jornadas para finalizar la fase regular, varios de los equipos vallecaucanos continúan en la pelea por asegurar posiciones importantes pensando en las finales de la Liga Femenina de Fútbol.