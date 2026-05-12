Valle del Cauca se quedó con el título general del Nacional Interligas de Natación Carreras

El Campeonato Nacional Interligas de Natación Carreras 2026 finalizó en Cali luego de varios días de competencia en las Piscinas Hernando Botero O’Byrne, escenario que reunió a los mejores nadadores del país en una nueva edición del certamen nacional.

La delegación del Valle del Cauca terminó como campeona general por puntos tras acumular 1.935 unidades, superando a Antioquia y Bogotá, que igualaron con 1.700 puntos en el podio final.

Además del título general, Valle del Cauca también ocupó el primer lugar en la categoría Mayores con 531 puntos, ratificando el buen momento deportivo de la natación del departamento.

Por su parte, Antioquia dominó el medallero general del campeonato al conseguir 19 medallas de oro, 18 de plata y 15 de bronce. Bogotá terminó en la segunda posición con 11 oros, 9 platas y 10 bronces, mientras que Valle completó el podio con ocho medallas de oro, once de plata y doce de bronce.

El campeonato contó con la participación de más de un centenar de deportistas vallecaucanos y durante varias jornadas el equipo local incluso llegó a liderar parcialmente la competencia por categorías con 1.549 puntos.

En las distinciones individuales, Jasmin Pistelli, de Bogotá, y Emiliano Calle, de Antioquia, fueron reconocidos con las mejores marcas técnicas del campeonato y además recibieron el reconocimiento como los deportistas Coomeva más destacados del certamen.

El Nacional Interligas volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes de la natación colombiana y sirvió además para evaluar el nivel de varios deportistas de cara a futuras competencias nacionales e internacionales.