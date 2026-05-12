La bonaverense Gloria Mosquera se coronó tricampeona en el Panamericano de Taekwondo 2026

Gloria Mosquera y Miguel Trejos.Vallecaucanos medalla de oro y bronce en los Panamericano de Taekwondo de Brasil 2026. Foto: Indervalle.

El Campeonato Panamericano de Taekwondo 2026 se disputó en la Arena Carioca de Río de Janeiro, Brasil, reuniendo a varios de los mejores exponentes del continente en las categorías cadete, junior y adulto. La delegación nacional finalizó quinta en el medallero general.

Allí, la gran figura de la delegación colombiana fue la oriunda de Buenaventura, Gloria Mosquera, quien se proclamó campeona panamericana en la categoría de más de 73 kilogramos. La deportista vallecaucana mostró solidez desde sus primeros combates y avanzó con autoridad hasta la final, donde derrotó a la estadounidense Hannah Keck para quedarse con la medalla de oro. En el podio también estuvieron la mexicana Paloma García y la brasileña Raiany Pereira, quienes compartieron las preseas de bronce en la categoría.

Mosquera continúa consolidándose como una de las referentes del taekwondo colombiano. La atleta de Buenaventura ya había conseguido medallas en los Juegos Panamericanos de 2019 y 2023, además de sumar tres preseas en Campeonatos Panamericanos entre 2021 y 2024.

La actuación de Gloria Mosquera encabezó el balance colombiano en Río de Janeiro, donde la delegación nacional cerró su participación con dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

En este mismo certamen nuestro atleta Miguel Ángel Trejos, se colgó la medalla de bronce para Colombia.

El campeonato fue dominado por Brasil, que aprovechó la localía para quedarse con el primer lugar con ocho medallas de oro, cinco de plata y cinco de bronce. Estados Unidos y Canadá completaron las primeras posiciones del certamen continental.

La selección Colombia asistió al campeonato con una delegación de 14 atletas, buscando además sumar puntos importantes para el ranking internacional de cara a futuras competencias del ciclo olímpico.