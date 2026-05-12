Pdte. Corte Suprema a Petro tras fallo del Consejo: “discrepancias son válidas, pero con respeto”

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Corte Suprema a Petro tras fallo del Consejo: “discrepancias son válidas, pero con respeto”

Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, conversó con 6AM W acerca de la determinación del Consejo de Estado de suspender la totalidad del traslado de los recursos de los fondos privados hacia Colpensiones, un hecho que desató nuevas tensiones la rama judicial y el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la decisión es un “golpe de Estado”.

“En efecto, la Comisión Interinstitucional emitió un comunicado en el que insisten en la importancia de que exista un diálogo armónico entre las distintas ramas del poder público porque les permite a todos hacer que el Estado y la justicia funcionen”, manifestó.

De esta manera, recordó que “las discrepancias frente a decisiones judiciales son válidas, pero deben hacerse dentro de un cauce de respeto y con los mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico para ello”.

Vea aquí: Fondos privados mantienen secuestrados los recursos de la gente: presidente de Colpensiones

Asimismo, le recordó al mandatario de los colombianos que “no está bien que se pueda agredir a una Corte o hacer comentarios desobligantes” que puedan generar desconfianza en la ciudadanía sobre la justicia.

“Se usan narrativas para afectar el equilibrio de poderes”, indicó.

Posible suspensión de órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo

Ante la determinación de la Fiscalía de no levantar la suspensión a la orden de captura a 29 integrantes del Clan del Golfo, el presidente de la Corte Suprema señaló que esa es una potestad plena de la fiscal general de la Nación.

Extradición de ‘Chiquito Malo’

Aclaró que los temas de extradiciones hay dos procesos que se deben hacer: uno judicial y otro administrativo. No obstante, mencionó que ahora es el presidente de la República quien tiene la decisión final sobre si extradita o no a ‘Chiquito Malo’, uno de los jefes del Clan del Golfo.

Escuche la entrevista completa aquí: