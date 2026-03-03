Vigilante de TransMilenio que resultó agredida con químico en la estación San Mateo fue dada de alta

TransMilenio anuncia cierre temporal de Portal Américas y Biblioteca Tintal del 15 al 17 de noviembre

En las últimas horas, una guarda de seguridad en la estación de San Mateo de TransMilenio resultó afectada luego que una joven de 21 años le lanzara un químico corrosivo por no dejarla pasar sin pagar el pasaje.

Puede leer: Indignante: Conductor de TransMilenio fue golpeado por usuario, al parecer por no abrir una puerta

Ante los hechos, TransMilenio informó que, “la vigilante fue trasladada de manera oportuna a un centro asistencial, donde recibió la respectiva valoración médica y posteriormente fue dada de alta”.

Así mismo, desde la entidad confirmaron que las autoridades hicieron presencia inmediata en el lugar de los hechos y procedieron con la detención de la presunta responsable de la agresión contra la guarda de seguridad.

Le puede interesar: Agresión a guardas de Transmilenio en el Portal 20 de Julio: fueron atacados con cuchillos y palos

“Reiteramos el llamado a adoptar comportamientos que promuevan la sana convivencia y el respeto por el personal del Sistema, así como el uso adecuado de la infraestructura. TRANSMILENIO S.A. reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de usuarios y colaboradores”, agregaron desde la entidad.