¿Lluvias o altas temperaturas? IDEAM advierte clima inestable en pronóstico del 11 al 14 de mayo. Getty Images

Las altas temperaturas que se han experimentado en Colombia los últimos días podrían continuar al comienzo de la semana del 11 al 14 de mayo de 2026, según la más reciente predicción del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.

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Según el IDEAM, se prevé la continuidad del clima más cálido de lo habitual en amplias zonas del Caribe, el norte de la región andina y la Orinoquía. La entidad explica que este fenómeno se produce por la persistencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad y por una circulación anticiclónica en niveles intermedios de la atmósfera.

Estas condiciones, según la institución, favorecerían cielos despejados, mayor radiación solar y un incremento en la sensación de calor.

Pronóstico IDEAM del 11 al 14 de mayo

Sin embargo, el IDEAM señala que se esperan más variaciones climáticas, puesto que gran parte del país podría experimentar precipitaciones de variada intensidad, especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, así como en sectores del piedemonte de la Orinoquía.

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Consulte a continuación el pronóstico del IDEAM por días, del lunes 11 al jueves 14 de mayo:

Pronóstico IDEAM lunes 11 de mayo

El IDEAM pronostica persistencia de lluvias en gran parte del país, con mayor intensidad en las regiones Amazónica, Pacífica, Andina y el sur de la Orinoquía.

De igual manera, se prevén precipitaciones moderadas a fuertes en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas. En la región Caribe las lluvias serían variables, especialmente en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. San Andrés y Providencia tendrían predominio de tiempo seco.

Pronóstico IDEAM martes 12 de mayo

El martes, el IDEAM pronostica una disminución de las lluvias en un amplio margen del territorio nacional. Las lluvias se darían sobre todo en la Amazonía, el sur de la Orinoquía y sectores del centro y occidente del país.

Por otra parte, persistirían las lluvias moderadas en Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Chocó y Meta. En la región Caribe se espera tiempo seco, con lluvias ligeras y ocasionales. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el IDEAM pronostica una baja probabilidad de lluvias.

Pronóstico IDEAM miércoles 13 de mayo

El miércoles, según el IDEAM, seguirá la reducción en la intensidad y cobertura de las lluvias; sin embargo, las lluvias podrían seguir en sectores de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica.

Asimismo, las precipitaciones serían intermitentes y, en general, de menor intensidad en Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Chocó y Caquetá.

En la región Caribe seguirán predominando condiciones secas o parcialmente nubladas, mientras que en San Andrés y Providencia continuaría la baja probabilidad de lluvias.

Pronóstico IDEAM, jueves 14 de mayo

Finalmente, el jueves podría producirse un nuevo aumento de las lluvias en gran parte del país, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazónica.

Las precipitaciones podrían ser de moderadas a fuertes en Antioquia, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En la costa Caribe las condiciones seguirán siendo secas, aunque con lluvias dispersas en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. En San Andrés y Providencia podrían presentarse lluvias ligeras ocasionales.