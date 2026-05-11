Gobierno adopta las primeras medidas para afrontar el fenómeno de El Niño

Fenomeno de El Niño: El río Cauca a su paso por la ciudad de Popayán capital del departamento del Cauca. Foto: Colprensa( Thot )

El Gobierno nacional activó hoy un plan de emergencia ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, desde septiembre de 2026.

A través de una circula, el ministerio de Minas hizo un llamado a los colombianos a ahorrar energía ante la amenaza de una intensa sequia y una baja hidrología.

El ministro, Edwin Palma manifestó que través de este documento, se orienta a que las entidades establezcan metas cuantificables y verificables relacionadas con el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, así como la implementación de energías limpias y la realización de evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de estas medidas.

A través de este documento, se orienta a que las entidades establezcan metas cuantificables y verificables relacionadas con el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, así como la implementación de energías limpias y la realización de evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de estas medidas.

“Las entidades del Estado también deben cumplir la normatividad en materia de eficiencia energética que hemos expedido desde nuestro Gobierno; entre ellas la del artículo 237 de la Ley 2294 de 2023 y la Resolución MME 40412 de 2024, que promueven medidas para el uso eficiente de la energía en edificaciones públicas, incluyendo auditorías energéticas como herramientas para mejorar la toma de decisiones y fortalecer la gestión energética institucional”, comentó el ministro.

Además, la entidad sugirió que el seguimiento interno de estas acciones esté liderado por las secretarías generales, con el acompañamiento de las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector público.