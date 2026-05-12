México cancela adelanto de vacaciones escolares por Mundial de fútbol

Tras una ola de protestas, el gobierno mexicano anuló su decisión de adelantar por casi mes y medio las vacaciones escolares por el Mundial de fútbol y las altas temperaturas en algunas regiones, informó la Secretaría de Educación.

La semana pasada, dicha dependencia anunció sorpresivamente que las clases iban a terminar el 5 de junio y no el 15 de julio como estaba previsto, lo que suscitó rechazo de padres de familia, empresarios y oenegés.

El contexto de la polémica: México adelanta el fin del año escolar por el Mundial 2026

Este lunes, durante una reunión nacional de autoridades educativas, se revirtió la medida.

Se “acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales (...) por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio”, detalló un comunicado del despacho de Educación.

La misma presidenta Claudia Sheinbaum había manifestado sus dudas desde un principio y dijo que adelantar las vacaciones era sólo una “propuesta” a discutir con autoridades educativas de los estados.

“El planteamiento ahora es que se conserven las seis semanas de vacaciones” en vez de extenderlas a 12 semanas, dijo la mandataria izquierdista en su conferencia de prensa matutina, previa a la reunión en que se decidió mantener las vacaciones del 15 de julio al 31 de agosto, como estaba previsto originalmente.

México acogerá en su capital, en Guadalajara y en Monterrey 13 partidos del Mundial, que organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

En Ciudad de México se disputará el encuentro inaugural el 11 de junio y el último se disputará el 19 de julio.

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Los estados de Jalisco y Nuevo León, donde se ubican Guadalajara y Monterrey, respectivamente, rechazaron adelantar las vacaciones escolares.

Sheinbaum garantizó por su parte las “condiciones de seguridad” necesarias para la realización del Mundial de fútbol, así como la finalización “en tiempo y forma” de las obras de infraestructura iniciadas de cara al torneo, en particular en el perímetro del estadio Azteca y el aeropuerto internacional de Ciudad de México.