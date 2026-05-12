12 may 2026 Actualizado 02:21

Orden Público

Menores de edad estarían siendo utilizados para armar drones con explosivos en Cauca

Las imágenes ya están en poder de inteligencia militar

Menores de edad estarían siendo utilizados para armar drones con explosivos en Cauca. Foto: suministrada.

Caracol Radio conoció imágenes que ya están en poder de inteligencia militar y que muestran a un menor de edad manipulando un dron tipo DJI Matrice 400 en una zona montañosa del Cauca.

En los videos se observa al joven instalando y revisando partes del equipo junto a un objeto cilíndrico que sería acondicionado para ser transportado por el dron.

Posteriormente, el aparato queda listo sobre una superficie de tierra en medio de una zona rural.

Según información conocida por Caracol Radio, el DJI Matrice 400 tiene cuatro motores y cuatro hélices, además de una capacidad de carga de hasta seis kilos, autonomía de vuelo superior a 50 minutos y alcance de transmisión de varios kilómetros.

