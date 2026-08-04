Asesinato en el barrio Canelos de Bucaramanga: alias ‘Julito’ estaría detrás de este hecho

Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche de este lunes en el sur de Bucaramanga, un hombre fue asesinado en un ataque sicarial perpetrado por dos personas que se movilizaban en motocicleta, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, uno de los atacantes disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial en donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En este mismo hecho otra persona también resultó lesionada de manera leve y recibió atención médica. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este ataque, identificar a los responsables y establecer los móviles de este crimen.

El comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, el general William Quintero, aseguró que este homicidio estaría relacionado con la confrontación entre estructuras delincuenciales que operan en el sur de la ciudad, según explicó esta disputa se ha intensificado desde el año anterior, y ha sido responsable de varios hechos violentos ocurridos en ese sector del área metropolitana.

“Tenemos esa problemática en el sur de la ciudad, esa problemática por disputas entre este bandido de ‘Julito’ con esta familia que ha venido generando toda esa novedad desde el año anterior y que obviamente venimos investigando con policía judicial, ese delincuente sigue causando daño en esta ciudad, sigue atentando contra la vida y la integridad de las personas, por eso seguimos en ese afán de que los ciudadanos aporten información importante que nos lleve a capturar a ese delincuente”, indicó el general Quintero.

El general Quintero hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita ubicar y capturar al señalado cabecilla delincuencial. Además, recordó que la alcaldía de Bucaramanga, la gobernación de Santander, y también la alcaldía de Floridablanca mantienen vigente una recompensa para quienes aporten datos que faciliten su ubicación y judicialización.