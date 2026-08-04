Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga puso tutela para defender propiedad de Concha Acústica

Bucaramanga

La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga respondió con una tutela a las acciones emprendidas por la alcaldía para recuperar el parque de la Concha Acústica.

Días después de que la administración del alcalde Cristian Fernando Portilla expidiera una resolución acatando un fallo del Tribunal Administrativo de Santander, la Sociedad interpuso el recurso judicial ante el Consejo de Estado.

“Se solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad de trato jurídico, a la libertad de asociación, a la propiedad privada y a los derechos adquiridos, presuntamente vulnerados con ocasión de las decisiones adoptadas dentro del referido asunto”; informa la Sociedad en un comunicado que firma Carlos Octavio Gómez Ballesteros, su presidente.

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En el documento se recuerda que el parque fue “una donación efectuada por una sociedad de carácter particular a nuestra institución. En tal sentido, no puede configurarse una presunta expropiación, recuperación o despojo de un bien que ha sido legítimamente administrado, protegido, conservado y engrandecido con recursos propios, garantizando su preservación ambiental y evitando ocupaciones e invasiones que afecten su integridad”.

La Sociedad argumenta que hay un “pago oportuno de impuestos y demás cargas inherentes a la propiedad, lo que evidencia nuestra posesión, administración y mejoramiento continuo del parque en beneficio de la comunidad”.

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El fallo del Tribunal Administrativo de Santander confirmó una sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga que a su turno le solicita al municipio que proceda de manera inmediata con la recuperación del espacio público del lote de terreno denominado Bosque Parque de Mejoras Públicas y se proceda a restituir dicho lote de terreno a la comunidad.

También se ordenaba al municipio de Bucaramanga “ejercer las acciones legales correspondientes ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Cámara de Comercio de Bucaramanga a fin de establecer el carácter público de la Sociedad de las Mejoras Públicas creada por el Concejo Municipal de Bucaramanga mediante acuerdo municipal No. 1 de 6 de febrero de 1937 y de bien de uso público del inmueble objeto de la presente acción popular".