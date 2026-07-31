Colegio de Floridablanca advierte que podría cerrar tras cierre de zonas comunes por tubería de gas

El Colegio Santa Lucía en Floridablanca, Santander, advirtió que podría cerrar luego del cierre de gran parte de sus zonas comunes. Según la institución, esta situación ya no le permite contar con los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades de los estudiantes y pone en riesgo su funcionamiento.

En diálogo con Caracol Radio, la apoderada judicial del colegio, Nataly Arciniegas, explicó que desde esta semana permanecen cerrados el acceso principal, tres patios y la cancha múltiple, luego del aislamiento preventivo de la franja por donde pasa una tubería de gas que atraviesa el predio.

Por lo que de los 433 metros cuadrados destinados para actividades lúdicas y deportivas, solo quedaron habilitados 30.

Como consecuencia, las clases de educación física fueron suspendidas y, durante los descansos, los cerca de 200 estudiantes deben permanecer en los salones, los pasillos y las escaleras, donde también consumen sus loncheras porque el espacio disponible no es suficiente para toda la comunidad estudiantil.

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Arciniegas señaló además que el ingreso y la salida del colegio también se vieron afectados, pues los estudiantes pasaron de utilizar un portón de tres metros de ancho a una puerta de apenas un metro. Agregó que esta situación también compromete los planes de emergencia y evacuación de la institución al perder las áreas abiertas que servían como zonas seguras.

Según la institución, la tubería atraviesa el predio desde hace varias décadas. El colegio asegura que Metrogas solicitó mantener aislada esa franja por razones de seguridad y que una de las alternativas planteadas consiste en trasladar la red de gas. Sin embargo, afirma que esa obra tendría un costo superior a los 400 millones de pesos, un valor que no está en capacidad de asumir.

Pues insisten, en que en un eventual traslado de la tubería debe ser asumido por Metrogas y no por el plantel.

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Ante esta situación, la institución pidió la conformación de una mesa técnica con participación de las entidades competentes para analizar el caso y definir una solución que permita mantener en funcionamiento el colegio.

La apoderada judicial también aseguró que la Alcaldía de Floridablanca les ha exigido cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y con las directrices de Metrogas. Asimismo, afirmó que el municipio no tuvo en cuenta el peritaje contratado por la institución, el cual, según el colegio, concluye que el plantel puede seguir operando en condiciones normales.

¿Qué dice Metrogas frente a esta situación?

Caracol Radio consultó a Metrogas sobre las denuncias del Colegio Santa Lucía. La empresa entregó su posición frente al caso.

Metrogas aseguró que las directivas del colegio realizaron obras sobre el corredor por donde pasa la tubería de gas sin las licencias urbanísticas correspondientes, lo que, según la empresa, dificulta las labores de inspección, mantenimiento y atención de emergencias.

La compañía también señaló que el aislamiento de la franja no fue una decisión unilateral, sino una medida ordenada por la Inspección de Policía y respaldada posteriormente por el Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

Frente a la advertencia del colegio sobre un posible cierre, Metrogas afirmó que considera que las medidas adoptadas “no afectan a la comunidad estudiantil ni el desarrollo normal de las clases y el calendario escolar” y reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad de la comunidad educativa y la continuidad del servicio de gas.

Sobre un eventual traslado de la tubería, la empresa sostuvo que “la medida vigente no consiste en trasladar la tubería de gas, sino en despejar el corredor y restablecer las condiciones de seguridad”, por lo que considera que esos costos no le corresponden.

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