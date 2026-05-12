Junior busca sellar la clasificación ante un Once Caldas obligado a remontar en Barranquilla

La serie entre Junior FC y Once Caldas tendrá este miércoles 13 de mayo un nuevo capítulo cuando ambos equipos disputen el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Liga 2026-I. El conjunto barranquillero llega con ventaja luego de ganar 1-0 en el estadio Palogrande, resultado que lo dejó más cerca de avanzar a la siguiente ronda del campeonato.

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En el primer encuentro, Junior logró golpear en un momento clave del partido gracias a Guillermo Paiva, quien convirtió desde el punto penal al minuto 43 tras una infracción dentro del área. Antes y después del tanto, el compromiso fue bastante disputado, con opciones claras para ambos lados y una destacada actuación de los arqueros Joan Parra y Mauro Silveira, figuras importantes para mantener la diferencia mínima en la serie.

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Once Caldas intentó reaccionar en la segunda mitad del juego de ida con aproximaciones de Dayro Moreno y Jefry Zapata, además de una acción que inicialmente fue sancionada como penal, pero que terminó siendo anulada tras la revisión del VAR. Ahora, el equipo de Manizales está obligado a buscar el resultado en condición de visitante frente a un Junior que intentará aprovechar su experiencia y el respaldo de su afición para asegurar el boleto a semifinales.

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Posibles alineaciones

Junior FC

Entrenador: Alfredo Arias

Titulares: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Lucas Monzón, Jhonier Guerrero; Jesús Rivas, Juan David Ríos, Jean Carlos Pestaña; Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva, Luis Muriel y Joel Canchimbo.

Suplentes: Jefferson Martínez, Daniel Rivera, Edwin Herrera, Jhon Navia, Harold Rivera, Fabián Ángel, Yimmi Chará, Kevin Pérez, Bryan Castrillón, Cristian Barrios y Carlos Bacca.

Baja: Deiber Caicedo.

Once Caldas

Entrenador: Hernán Darío Herrera

Titulares: Joan Parra; Juan Patiño, Juan Castaño, Jáider Riquett, Juan Cuesta; Andrés Roa, Luis Sánchez, Robert Mejía; Dayro Moreno, Luis Felipe Gómez y Jefry Zapata.

Suplentes: James Aguirre, Jorge Cardona, Hian Rincón, Efraín Navarro, Iván Rojas, Jaime Alvarado, Jader Quiñónes, Esteban Beltrán y Helieyker Guzmán.