Tabla de posiciones Liga Femenina: así quedó tras empate entre Millonarios y América
Nacional lidera la tabla de posiciones al término de la fecha 10.
Terminó la fecha 10 de la Liga Femenina con el empate entre Millonarios y América de Cali en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá. La jornada deja a Atlético Nacional liderando el campeonato con 24 unidades.
Así se desarrolló la fecha 10 de la Liga Femenina
- Internacional 2-0 Llaneros
- Cali 4-0 Real Santander
- Pasto 1-2 Fortaleza
- Medellín 3-0 Bucaramanga
- Internacional 0-1 Nacional
- Once Caldas 1-1 Orsomarso
- Junior 1-1 Santa Fe
- Millonarios 0-0 Santa Fe
Tabla de posiciones
- Nacional: 24 Pts (+15)
- Deportivo Cali: 23
- América: 22 (+9)
- Millonarios: 21 (+16)
- Internacional de Bogotá: (+6) 18
- Internacional de Palmira: 18
- Medellín: 16
- Santa Fe: 16
- Orsomarso: 12
- Llaneros: 12 (-4)
- Junior: 9
- Fortaleza: 9 (-19)
- Bucaramanga: 8
- Once Caldas: 5
- Real Santander: 4
- Pasto: 3
Así se jugará la fecha 11 de la Liga Femenina
Viernes 15 de mayo
- Bucarmanaga vs. Internacional de Palmira
- Fortaleza vs. Millonarios
- Llaneros vs. Deportivo Cali
Sábado 16 de mayo
- Real Santander vs. Junior
- Nacional vs. Once Caldas
Domingo 17 de mayo
- Santa Fe vs. Medellín
- Orsomarso vs. Internacional Bogotá.