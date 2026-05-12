Tabla de posiciones Liga Femenina: así quedó tras empate entre Millonarios y América

Terminó la fecha 10 de la Liga Femenina con el empate entre Millonarios y América de Cali en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá. La jornada deja a Atlético Nacional liderando el campeonato con 24 unidades.

Así se desarrolló la fecha 10 de la Liga Femenina

- Internacional 2-0 Llaneros

- Cali 4-0 Real Santander

- Pasto 1-2 Fortaleza

- Medellín 3-0 Bucaramanga

- Internacional 0-1 Nacional

- Once Caldas 1-1 Orsomarso

- Junior 1-1 Santa Fe

- Millonarios 0-0 Santa Fe

Tabla de posiciones

Nacional: 24 Pts (+15) Deportivo Cali: 23 América: 22 (+9) Millonarios: 21 (+16) Internacional de Bogotá: (+6) 18 Internacional de Palmira: 18 Medellín: 16 Santa Fe: 16 Orsomarso: 12 Llaneros: 12 (-4) Junior: 9 Fortaleza: 9 (-19) Bucaramanga: 8 Once Caldas: 5 Real Santander: 4 Pasto: 3

Así se jugará la fecha 11 de la Liga Femenina

Viernes 15 de mayo

- Bucarmanaga vs. Internacional de Palmira

- Fortaleza vs. Millonarios

- Llaneros vs. Deportivo Cali

Sábado 16 de mayo

- Real Santander vs. Junior

- Nacional vs. Once Caldas

Domingo 17 de mayo

- Santa Fe vs. Medellín

- Orsomarso vs. Internacional Bogotá.