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12 may 2026 Actualizado 02:30

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Liga Colombiana

Tabla de posiciones Liga Femenina: así quedó tras empate entre Millonarios y América

Nacional lidera la tabla de posiciones al término de la fecha 10.

Millonarios Femenino / Millonarios

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Terminó la fecha 10 de la Liga Femenina con el empate entre Millonarios y América de Cali en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá. La jornada deja a Atlético Nacional liderando el campeonato con 24 unidades.

Así se desarrolló la fecha 10 de la Liga Femenina

- Internacional 2-0 Llaneros

- Cali 4-0 Real Santander

- Pasto 1-2 Fortaleza

- Medellín 3-0 Bucaramanga

- Internacional 0-1 Nacional

- Once Caldas 1-1 Orsomarso

- Junior 1-1 Santa Fe

- Millonarios 0-0 Santa Fe

Tabla de posiciones

  1. Nacional: 24 Pts (+15)
  2. Deportivo Cali: 23
  3. América: 22 (+9)
  4. Millonarios: 21 (+16)
  5. Internacional de Bogotá: (+6) 18
  6. Internacional de Palmira: 18
  7. Medellín: 16
  8. Santa Fe: 16
  9. Orsomarso: 12
  10. Llaneros: 12 (-4)
  11. Junior: 9
  12. Fortaleza: 9 (-19)
  13. Bucaramanga: 8
  14. Once Caldas: 5
  15. Real Santander: 4
  16. Pasto: 3

Así se jugará la fecha 11 de la Liga Femenina

Viernes 15 de mayo

- Bucarmanaga vs. Internacional de Palmira

- Fortaleza vs. Millonarios

- Llaneros vs. Deportivo Cali

Sábado 16 de mayo

- Real Santander vs. Junior

- Nacional vs. Once Caldas

Domingo 17 de mayo

- Santa Fe vs. Medellín

- Orsomarso vs. Internacional Bogotá.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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