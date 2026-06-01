Linda Caicedo fue elegida la mejor jugadora del Real Madrid en la temporada

Linda Caicedo fue reconocida como la Jugadora Cinco Estrellas Mahou del Real Madrid Femenino en la temporada 2025/26, premio que destaca a la futbolista más sobresaliente del equipo a lo largo del curso.

La atacante colombiana cerró una destacada campaña con 41 partidos disputados y 13 goles anotados, consolidándose como una de las piezas fundamentales del conjunto madridista. Además, durante la temporada fue elegida en tres ocasiones como la mejor jugadora del mes por la afición.

Tras recibir el galardón en la Ciudad Real Madrid, Linda expresó su felicidad por el reconocimiento y agradeció el respaldo de los aficionados durante toda la temporada.

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“Estoy muy contenta y quiero agradecer este premio a todos los madridistas. Ha sido una temporada que no ha sido fácil, pero siempre se aprende y se crece en lo individual y en lo colectivo”.

La delantera también destacó su evolución futbolística y aseguró que cada temporada representa una oportunidad para seguir creciendo y aportar más al equipo.

“Siempre se crece en cada temporada y en lo individual he dado un salto para ayudar más a mi equipo. Siempre se quiere más y se aspira a títulos, pero hay que hacer un análisis de los momentos buenos y de los no tan buenos, de los que siempre se aprende”.

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Con este reconocimiento, Linda Caicedo ratifica su importancia dentro del Real Madrid y continúa consolidándose como una de las futbolistas colombianas más destacadas del panorama internacional. Sus números y regularidad durante la temporada la convierten en una de las referentes del equipo blanco logrando en 23 partidos disputados haber marcado 5 goles, asistió en una ocasión, logrando convertirse en una de las grandes figuras del fútbol femenino mundial.