Grupo Mutua toma el control de Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado en Colombia

El conglomerado madrileño Grupo Mutua, uno de los principales grupos aseguradores de España, asegura que esta inversión demuestra su confianza en las perspectivas de crecimiento en el mercado colombiano. (Foto: Caracol Radio / Cortesía)

El consejo de administración de la española Mutua Madrileña aprobó aumentar su participación en las aseguradoras colombianas Seguros del Estado y Seguros de Vida del Estado del 45 % al 100 %, con lo que pasará a controlar totalmente ambas sociedades.

La decisión de la Mutua llega tras comprobar la buena evolución de las aseguradoras colombinas desde que entró en el accionariado, hace casi seis años, unido a las perspectivas positivas de crecimiento que presentan las sociedades y la economía del país sudamericano.

¿Cuándo toma el control el conglomerado español?

La operación logró la autorización de casi una decena de sociedades colombianas, que poseen el 55 % del capital, y será efectiva previsiblemente en el último trimestre del año, informó la aseguradora española en un comunicado.

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¿Habrá cambios en las aseguradoras?

Las compañías colombianas mantendrán el nombre y seguirán trabajando de forma conjunta con la Mutua Madrileña en el desarrollo de las empresas y del sector asegurador colombiano.

La española prevé mantener el empleo, llevar a cabo un programa de inversiones en las compañías para aumentar su capacidad tecnológica y diseñar un plan estratégico que, entre otros objetivos, impulse la diversificación.

Buenas cifras

Las aseguradoras colombianas, según la Mutua, obtuvieron unos ingresos por primas de más de 350 millones de euros (413 millones de dólares) en el ejercicio pasado y su beneficio ordinario superó los 20 millones (23,6 millones de dólares).

La operación es parte de los objetivos clave del Plan Estratégico 2024-2026 de la Mutua Madrileña, que prevé avanzar en la diversificación geográfica y aprovechar oportunidades de crecimiento.

El Grupo Mutua, una las aseguradoras más importantes de España, está presente también en Chile con BCI Seguros, de la que posee el 60 % del capital.

El Grupo Mutua Madrileña cuenta ya con una cartera de más de 22 millones de asegurados y unos ingresos por primas cercanos a los 10.000 millones de euros (11.800 millones de dólares).

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