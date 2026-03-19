Así quedó el valor del seguro de vida BEPS de Colpensiones 2026, ¿qué cubre? requisitos

Los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) son un programa de ahorro voluntario dirigido a aquellas personas que no completaron los requisitos para pensionarse debido a que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo o no completan las semanas requeridas.

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Hay que resaltar que estos beneficios no constituyen una pensión, pero sí ofrecen un ingreso de por vida o anualidad vitalicia cuyo valor máximo es el 85% de un salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) y se paga cada dos meses.

El objetivo de este programa es cobijar a las personas que no cumplen los requisitos para pensionarse o para quienes han decidido acumular ahorros para la protección económica de su vejez.

Cabe destacar que las personas pueden trasladarlos y así recibir un ingreso vitalicio de acuerdo con sus ahorros.

Valor del seguro de vida BEPS de Colpensiones 2026

Desde enero del año en curso, la Junta Directiva de Colpensiones y la Comisión Intersectorial de Pensiones y BEPS establecieron los montos, incentivos y lineamientos del programa.

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Según mencionaron, el aporte mínimo se mantiene en $20.000 y el máximo llega a $2.450.000.

“Para aplicar a este microseguro, se tiene en cuenta lo estipulado en el Decreto 1469 de 2025, que define el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente en Colombia, que para el 2026 es de $1.750.905, de manera que las personas ahorradoras hagan aportes correspondientes a seis salarios mínimos, es decir, $350.181 o por lo menos seis aportes de cualquier valor, teniendo en cuenta que el monto mínimo de aportes en BEPS para esta vigencia es de $20.000”, señalan desde Colpensiones.

¿Qué incluye el seguro de vida BEPS de Colpensiones para 2026?

Para este año, el plan incluye:

Bonos de consumo para la compra de bienes y servicios.

Bonos para adquirir vivienda y equiparla.

Seguro de vida sin costo, con amparo por enfermedades graves y cobertura exequial.

Requisitos para inscribirse al seguro de vida BEPS de Colpensiones

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