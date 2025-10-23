Tribunal ordena seguro de vida para el personero de Tunja

El Personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona, señaló que las amenazas contra la funcionaria que han registrado desde hace algunas semanas / Foto: Caracol Radio.

El Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó a la Alcaldía de Tunja contratar un seguro de vida por muerte violenta a favor del personero municipal Nelson Andrés Villabona, en cumplimiento del artículo 177 de la Ley 136 de 1994. «...En lo personal, es el reconocimiento a lo que he venido reclamando durante casi dos años, simplemente pidiendo que se cumpla la ley...», aseguró Villabona en entrevista con Caracol Radio. La decisión revoca un fallo previo del Juzgado Séptimo Administrativo y enfatiza el riesgo de la labor de los personeros.

Villabona explicó que la medida tiene también un alcance institucional y nacional, ya que muchos personeros enfrentan obstáculos presupuestales y falta de condiciones adecuadas para ejercer sus funciones. «...El mensaje del Tribunal Constitucional Administrativo de Boyacá servirá a muchos colegas que han estado en situaciones similares, amenazados o con persecución, garantizando protección también para sus familias...», afirmó.

El personero aclaró que la negativa inicial de la Alcaldía se debía a conceptos administrativos, pero destacó que la ley es vinculante y prevalece sobre interpretaciones o criterios internos. «...Pasé los requerimientos, presenté la demanda de acción de cumplimiento y demostramos que sí hay un rubro presupuestal para contratar el seguro de vida. Ahora esperamos que se cumpla sin dilaciones...» señaló el personero.

Finalmente, el personero insistió en la importancia de proteger a quienes velan por la transparencia y los derechos ciudadanos. «...No esperamos que pase nada, pero es fundamental contar con garantías. La ley es clara y esperamos que se cumpla como corresponde..», concluyó Villabona, resaltando la necesidad de que la Alcaldía actúe con celeridad.