Los colombianos siguen invirtiendo en su salud: seguros de este ramo crecieron 21% en 2025

Los colombianos siguen invirtiendo su salud, en el marco de la incertidumbre por algunas propuestas del Gobierno en esa área, entre otros factores.

De hecho, el ramo de salud se consolidó como el de mayor crecimiento en la industria aseguradora en 2025. Las primas emitidas aumentaron 21% respecto al año anterior, alcanzando $871 mil millones, lo que refleja la expansión sostenida de este segmento.

“Al cierre del año 1,8 millones de colombianos contaban con coberturas en este ramo, 200 mil asegurados más que en 2024”, señaló Fasecolda, gremio de las aseguradoras.

Al cierre de 2025, las aseguradoras pagaron $3,30 billones en prestación de servicios de salud con cargo a las pólizas, lo que representó un incremento del 21% frente a 2024.

¿Los colombianos se están asegurando más?

El crecimiento real de la industria fue del 3,5% en 2025, por lo que un colombiano invierte en promedio un $1.150.691 en seguros.

De hecho, al cierre del año anterior, las compañías atendieron reclamaciones de sus asegurados por $27,6 billones, 8% más que el 2024, lo que equivale a casi el doble de los recursos que el Gobierno colombiano tiene presupuestados este año para sectores como agua potable, vivienda social, cultura y deporte.

Para Gustavo Morales, presidente del gremio, “las emergencias derivadas de la temporada de lluvias, el sismo de Paratebueno, los accidentes viales, las afectaciones al agro y las atenciones en salud, entre otras contingencias, evidencian que el seguro no es un gasto opcional. Es una herramienta de protección que debe adquirirse de manera oportuna y que resulta fundamental para sostener las actividades económicas, no solo de las personas, sino también de las empresas”.

Seguro de personas

En cuanto el ramo de vida individual, que es un reflejo directo de la voluntad de las personas por dejar un patrimonio para sus familias, creció un 14%, con primas de $1.8 billones.

En cuanto a las pensiones, durante el año, el seguro previsional (invalidez y sobrevivencia del Régimen de Ahorro Individual) alcanzó 8.190.994 personas aseguradas a noviembre, cerca de 127 mil más que en el mismo periodo de 2024. En este ramo se registraron 12.075 reclamaciones, por un valor aproximado de $4,3 billones.

En el segmento de rentas vitalicias, el número de pensionados llegó a 148.334, lo que representa cerca de 13 mil más que el año anterior. Además, se contrataron 15.504 nuevas rentas vitalicias y las mesadas pagadas durante el año ascendieron a alrededor de $2 billones.

¿Y el SOAT?

Sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el gremio resaltó que pagaron $2,78 billones para la atención de víctimas de accidentes viales, un 9% más que en 2024. Este monto permitió atender a más de 851 mil personas en todo el país, según cifras preliminares.

En términos de ingresos, las primas emitidas crecieron 4%, al pasar de $3,5 billones en 2024 a $3,6 billones en 2025.