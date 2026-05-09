Arbeloa: “Lo que pasa en el vestuario del Madrid, debería quedarse en el vestuario del Madrid”

La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, previa al Clásico del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid, por la fecha 35 de LaLiga de España, estuvo protagonizada por las constantes preguntas dirigidas a lo sucedido entre el uruguayo Federico Valverde y le francés Aurélien Tchouaméni.

Valverde y Tchouaméni protagonizaron un bochornoso momento al enfrentarse al final de una práctica, hecho que trascendió a la prensa, dado que el volante sudamericano debió ser llevado a un hospital, luego de sufrir un trauma craneoencefálico.

Arbeloa le bajó toda la tensión a lo sucedido, asegurando que para él lo más grave de lo acontecido y lo que más le había dolido, es que todo hubiera trascendido del vestuario. De igual manera, aseguró que en su época como jugador sucedían cosas aún peores.

“Tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón al club, a la afición, al vestuario y a mí. Con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ninguno de los dos”, comentó inicialmente.

Entretanto, comparó a ambos jugadores con Juanito, quien tuvo un recordado episodio como jugador del Madrid, tras pisarle la cabeza a Lothar Matthäus, en un duelo entre los españoles y el Bayern Múnich.

“Y jamás me pondría a su altura (Juanito), pero si por algo le queremos es porque sentimos que era uno de los nuestros y también se equivocó como cualquier persona se puede equivocar. Pero creo que Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid y que merecen que pasemos página y les demos una oportunidad para seguir peleando por este club.

Al respecto añadió: “Dos jugadores que son campeones de Europa con el Real Madrid, no todos los jugadores que han pasado por aquí pueden decir lo mismo. Y yo estoy muy orgulloso de ellos, muy muy orgulloso. No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores, porque se están diciendo muchas mentiras”.

La respuesta que más dio de que hablar y con la que le bajó por completo el peso a lo sucedido, fue cuando dijo que para él lo más grave no había sido la pelea, sino que todo se hubiera filtrado.

“Tenía un compañero que cogió un palo de golf y le dio un palazo a otro. Es que, para mí, lo más grave y lo que más me duele, se lo he dicho a mis jugadores, es que lo que pasa en el vestuario del Madrid debería quedarse en el vestuario del Madrid”, concluyó.

El Clásico Barcelona Vs. Real Madrid se disputará este domingo en el Camp Nou, a partir de las 2:00PM. Con un empate, el club Culé se coronará campeón.