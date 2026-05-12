Este 12 de mayo la fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva

La comunidad de Villa de Leyva salió a la Plaza Principal del municipio a respaldar al alcalde Víctor Alfonso Gamboa.

Villa de Leyva

Hay expectativa en Boyacá porque a las 8 y 30 de la mañana de este martes 12 de mayo se realizará en el Juzgado 52 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro investigado por concusión en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por acción.

Recordemos que la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional de la Dirección Especializada contra la Corrupción investiga al mandatario por presuntamente haber exigido una millonaria coima a la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic SAS que adelanta un proyecto urbanístico en el predio rural ‘San Cayetano’.

Mientras se espera que se adelante la diligencia, habitantes del municipio salieron masivamente a denunciar presuntas irregularidades en el proyecto que dirige María Victoria Solarte Daza y a apoyar al alcalde de quien pidieron su libertad.

Con arengas como “fuera Solarte y licencia negada y libertad, libertad, libertad” cientos de personas se reunieron en la plaza principal del municipio para respaldar las decisiones tomadas por la administración municipal que han impedido la realización del proyecto que viene desde 2022 cuando se le otorgó una licencia de construcción.

A comienzos de 2023 el predio rural ‘San Cayetano’, en la vereda Sabana los responsables del proyecto solicitaron una modificación y ampliación de la licencia que fue negada en septiembre y confirmada a inicios de la administración de Víctor Gamboa por inconsistencias técnicas, urbanísticas y ambientales.

De acuerdo con las observaciones de la secretaría de Planeación de Villa de Leyva, el proyecto presentaba inconsistencias sobre áreas construidas, daños en la quebrada El Roble, falta de conceptos técnicos que no se ajustan al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio.

Luego, por razones técnicas la alcaldía les negó la solicitud de revalidación de la licencia y un cerramiento.