En firme expulsión del general (r) Mauricio Santoyo de la JEP
Con esta decisión los procesos de Santoyo regresan a la Fiscalía para que siga respondiendo ante la justicia ordinaria
Bogotá
La Jurisdicción Especial para la Paz dejó en firme la expulsión del general (r) de la Policía Mauricio Santoyo. La decisión se tomó luego de estudiar una apelación presentada por el general retirado quien pedía que lo dejaran en libertad.
Para la Sección de Apelación de la JEP durante su paso por esta justicia nunca aportó verdad en sus procesos por lo que no hay argumentos para darle beneficios y para justificar su permanencia.
Recordemos que Mauricio Santoyo exjefe de seguridad de expresidente Álvaro Uribe fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y en la Jurisdicción Especial para la Paz estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en dos casos de desaparición forzada y por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Pero en la JEP siempre negó su responsabilidad y aseguró que aceptó los cargos cuando fue extraditado a Estados Unidos por una estrategia de sus abogados.
Con esta determinación de la Jurisdicción Especial para la Paz sus procesos regresan a la Fiscalía y el general (r) Mauricio Santoyo deberá seguir respondiendo ante la justicia ordinaria.
Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...