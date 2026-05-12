En firme expulsión del general (r) Mauricio Santoyo de la JEP

Bogotá

La Jurisdicción Especial para la Paz dejó en firme la expulsión del general (r) de la Policía Mauricio Santoyo. La decisión se tomó luego de estudiar una apelación presentada por el general retirado quien pedía que lo dejaran en libertad.

Para la Sección de Apelación de la JEP durante su paso por esta justicia nunca aportó verdad en sus procesos por lo que no hay argumentos para darle beneficios y para justificar su permanencia.

Decisión de la JEP de expulsar al general (r) Mauricio Santoyo Ampliar Decisión de la JEP de expulsar al general (r) Mauricio Santoyo Cerrar

Recordemos que Mauricio Santoyo exjefe de seguridad de expresidente Álvaro Uribe fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y en la Jurisdicción Especial para la Paz estaba siendo investigado por su presunta responsabilidad en dos casos de desaparición forzada y por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Pero en la JEP siempre negó su responsabilidad y aseguró que aceptó los cargos cuando fue extraditado a Estados Unidos por una estrategia de sus abogados.

Con esta determinación de la Jurisdicción Especial para la Paz sus procesos regresan a la Fiscalía y el general (r) Mauricio Santoyo deberá seguir respondiendo ante la justicia ordinaria.