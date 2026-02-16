JEP expulsó al general (r) Mauricio Santoyo por no aportar verdad plena ni cumplir con las víctimas

La Jurisdicción Especial para la Paz expulsó al general (r) Mauricio Santoyo Velasco tras concluir que incumplió sus compromisos de verdad y reparación con las víctimas dentro del sistema de justicia transicional.

En la resolución de 65 páginas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que el exoficial perdió su condición de compareciente y todos los beneficios otorgados por la justicia transicional.

“Se deja sin prerrogativas y beneficios transicionales al compareciente, quien a partir de este momento pierde dicha calidad por haber incumplido las obligaciones y deberes que su sometimiento a la JEP y el régimen de condicionalidad demandaban”, señala la decisión.

El tribunal también ordenó que sus procesos regresen a la justicia ordinaria.

“Debiendo sus asuntos retornar ante la justicia ordinaria, para que ésta continúe con su conocimiento”, agrega el documento.

La JEP concluyó que los aportes del exjefe de seguridad presidencial fueron insuficientes y no contribuyeron de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad ni a los derechos de las víctimas, lo que llevó a la apertura del incidente por incumplimiento y finalmente a su expulsión definitiva.