Medidas de seguridad en próximos partidos en Armenia ¿Qué dicen residentes del sector del estadio?

Armenia

Frente a los lamentables hechos de disturbios, desmanes y heridos que dejó el partido entre el Deportes Quindío y Atlético Nacional se reforzarán las medidas para un nuevo encuentro esta vez contra el Atlético Huila.

En efecto el partido está programado para este lunes 8 de septiembre a las 8:10 de la noche por eso las autoridades le apuntan al fortalecimiento de los controles de seguridad en los alrededores del Estadio Centenario.

Precisamente Yuliana Andrea Mendoza es residente de la zona y evidenció su preocupación por la situación debido a que este tipo de hechos generan angustia lo que no permite la tranquilidad y un buen descanso entendiendo que los partidos se desarrollan en horas de la noche.

“Sí, en gran manera nos afecta mucho ya que vivimos cerca del estadio y que pues la verdad genera mucho pánico saber que uno tan cerquita y esa clase de disturbios. También obviamente para llegar a nuestra casa se dificulta mucho ya que el cierre no le permite a uno llegar temprano a la casa debido a eso, pero pues sí es preocupante", dijo.

Extendió el llamado a las autoridades para que establezcan las acciones correspondientes que permitan mitigar las afectaciones y mantenga el orden público en la zona.

“Sí deberían de ponerle más más cuidado a eso porque que de verdad que afecta, le afecta a uno de verdad en gran manera ya que vive por ahí cerquita y pues que uno tiene hijos y de verdad se vuelve incómodo", destacó.

La Comisión Local de Fútbol estableció medidas de seguridad para evitar afectaciones de seguridad en el partido entre Deportes Quindío y Atlético Huila:

1. Se permite el ingreso a menores de edad en tribuna Oriental y Occidental en compañía de un adulto responsable, el cual debe presentar su boleta de ingreso y documento en mano.

2. Distribución de hinchadas: Tribuna Norte: barra local Deportes Quindío. Tribuna Sur: barra visitante. Tribunas Oriente y Occidente: público general.

3. No se permite el ingreso a menores de edad a tribuna sur.

4. Elementos NO permitidos: o Pólvora. o Camisa o prendas alusivas al equipo visitante. o Elementos cortopunzantes. o Correas. o Maletines grandes.