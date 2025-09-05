Balance de las autoridades: 45 riñas entre hinchas del Deportes Quindío y Atlético Nacional

Armenia

Previo y después del partido entre el Deportes Quindío y Atlético Nacional en el estadio centenario de Armenia se registraron desmanes y enfrentamientos entre los hinchas.

El reporte lo entregó el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía en el departamento quien informó que se registraron hechos de alteración del orden público que dejaron ocho personas lesionadas donde tres resultaron afectados con objetos contundentes, otros tres por arma cortopunzante, uno por arma de fuego y otro más por arma traumática.

“Lamentablemente previo al encuentro y posterior al mismo, tuvimos algunas alteraciones de orden público, algunas riñas, principalmente en el sector oriental del estadio, que se generaron entre hinchas de ambos equipos, lanzamientos de piedras, allí tuvimos aproximadamente cinco personas lesionadas que fueron atendidas de manera inmediata por la Cruz Roja", mencionó.

También indicó que se registraron riñas en el sector de Los Naranjos, Guaduales de la Villa y la Arcadia donde los hinchas se agredieron y desencadenando un impacto negativo para los establecimientos comerciales de la zona.

Enfatizó que dentro del estadio la situación fue totalmente diferente puesto que no hubo ninguna alteración del orden público lo que permitió que el encuentro deportivo se desarrollara sin ningún problema.

“Ya posterior al encuentro tuvimos eventos en las Glorietas de los Naranjos, Guaduales y Arcadia donde los hinchas se agredieron mutuamente, allí tuvimos también tres lesionados, uno de ellos con objeto contundente, uno con arma traumática y uno con arma de fuego. Los dos últimos que se encuentran en este momento siendo atendidos aún en centros médicos y hospitalarios. Dentro del estadio no se registró ningún tipo de inconveniente", indicó.

Mensaje del Obispo

Al respecto Monseñor Carlos Arturo Quintero, Obispo de la Diócesis de Armenia lamentó lo sucedido debido a los desmanes protagonizados por los hinchas.

Afirmó que es clave las relaciones fraternales para evitar este tipo de hechos de agresiones y fortaleciendo el respeto a la convivencia.

Envío un llamado a la cordura por eso considera urge establecer acciones concretas ante este tipo de situaciones como campañas enfocadas al deporte sano y bajar la agresividad.

“Es muy lamentable que esas cosas se den en este pleno siglo donde hay tantas facilidades tecnológicas y donde podríamos generar unas relaciones más fraternas, es muy triste entender que después de un partido de fútbol, incluso antes, ya haya esa agresión verbal y física y que no se respete la convivencia entre los seres humanos. A mí me parece que es muy lamentable y yo sí invito a todos a la cordura. Tenemos que hacer algo", manifestó.

En cuanto a los operativos y los esfuerzos de las autoridades que no fueron suficientes, destacó que el tema central está relacionado con la cultura ciudadana lo que nace del corazón y desde las familias que son el pilar en valores.

Apuntan a que nuevos hechos de violencia no empañen la fiesta del fútbol.