Despedida de Germán Vargas Lleras: Francia Márquez entregó honores a hija del exvicepresidente

Con tristeza y dolor despidieron familiares, allegados, amigos y políticos colombianos a Germán Vargas Lleras, quien durante años luchó con un tumor cerebral hasta perder la vida a sus 64 años.

Familiares y líderes políticos como los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, Ernesto Samper, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el exgobernador Nicolás García, el exministro Mauricio Cárdenas, Luis Felipe Henao y la exgobernadora Elsa Rodríguez, acompañaron en el último adiós al exvicepresidente de la República.

En nombre del Gobierno Nacional estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, quien acompañó el féretro hasta su llegada a la Catedral Primada de Colombia, asistió a la eucaristía y a la salida de la misa, entregó los máximos honores del Estado, representados en la bandera de Colombia, a Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente.

Con un fuerte abrazo, demostró la solidaridad que el Gobierno Nacional también siente por la partida del dirigente, quien le entregó a la política colombiana 16 años de su vida como senador, 4 ministros y 3 como vicepresidente de la República.

¿Y el presidente Petro?

El presidente Gustavo Petro también mostró su apoyo a los familiares y allegados a Germán Vargas Lleras decretando dos días de duelo nacional por su fallecimiento y ante la pérdida que representa para la política del país.

A través del decreto 0483 de 2026, el alto mandatario decretó duelo nacional para honrar la memoria tanto del exvicepresidente, como del periodista asesinado en el municipio de Briceño, Mateo Pérez.