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12 may 2026 Actualizado 02:21

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Política

Despedida de Germán Vargas Lleras: Francia Márquez entregó honores a hija del exvicepresidente

La vicepresidenta acompañó la despedida del dirigente político colombiano.

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Con tristeza y dolor despidieron familiares, allegados, amigos y políticos colombianos a Germán Vargas Lleras, quien durante años luchó con un tumor cerebral hasta perder la vida a sus 64 años.

Familiares y líderes políticos como los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque, Ernesto Samper, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el exgobernador Nicolás García, el exministro Mauricio Cárdenas, Luis Felipe Henao y la exgobernadora Elsa Rodríguez, acompañaron en el último adiós al exvicepresidente de la República.

En nombre del Gobierno Nacional estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, quien acompañó el féretro hasta su llegada a la Catedral Primada de Colombia, asistió a la eucaristía y a la salida de la misa, entregó los máximos honores del Estado, representados en la bandera de Colombia, a Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente.

Con un fuerte abrazo, demostró la solidaridad que el Gobierno Nacional también siente por la partida del dirigente, quien le entregó a la política colombiana 16 años de su vida como senador, 4 ministros y 3 como vicepresidente de la República.

¿Y el presidente Petro?

El presidente Gustavo Petro también mostró su apoyo a los familiares y allegados a Germán Vargas Lleras decretando dos días de duelo nacional por su fallecimiento y ante la pérdida que representa para la política del país.

A través del decreto 0483 de 2026, el alto mandatario decretó duelo nacional para honrar la memoria tanto del exvicepresidente, como del periodista asesinado en el municipio de Briceño, Mateo Pérez.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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