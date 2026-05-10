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10 may 2026 Actualizado 15:01

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Álvaro Uribe denuncia robo de 14 camionetas en Cesar y lo atribuye a la guerrilla

El exjefe de Estado aseguró que los conductores fueron obligados a descender de los vehículos.

Transporte de carros en niñera

Transporte de carros en niñera / Imagen de referencia

Transporte de carros en niñera
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El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció a través de su cuenta en X un presunto robo de vehículos ocurrido en el municipio de Pelaya, hecho que atribuyó a integrantes de la guerrilla.

Según el exmandatario, el hecho habría ocurrido el martes 5 de mayo, cuando hombres armados interceptaron dos camiones tipo niñera que transportaban 14 camionetas doble cabina.

“Este martes la guerrilla se robó dos niñeras (camiones) cargados con 14 camionetas doblecabina en Pelaya (Cesar) tipo 7 pm”, señaló Uribe en su publicación.

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El exjefe de Estado aseguró que los conductores fueron obligados a descender de los vehículos, tras lo cual los responsables se habrían llevado tanto las camionetas como los cabezotes de los camiones.

Obligaron a los conductores a bajar las camionetas y se las llevaron y los cabezotes también”, añadió.

Uribe también afirmó que los tráileres fueron abandonados en una vía terciaria de la zona y que posteriormente se presentaron amenazas contra el personal de apoyo.

“Dejaron los trailers en la vía terciaria y amenazaron a las grúas que se contrataron para recoger los trailers que no podían ir por ellos”, concluyó.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre estos hechos.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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