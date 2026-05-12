Alertan por riesgo de deslizamientos de tierra e incendios forestales en Córdoba. Foto: Cortesía Alcaldía de Córdoba, Armenia (referencia).

Montería

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene varias alertas por riesgo de inundación, incendios forestales y deslizamientos de tierra en Córdoba.

Alertas por municipio:

En Ayapel se declaró la alerta roja por posibles inundaciones ante los altos niveles en la cuenca baja del río San Jorge y el ingreso de agua a través del boquete ‘Caregato’ en el río Cauca.

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Mientras, en Tierralta la alerta es naranja por amenaza de deslizamiento de tierra y en Valencia se emitió alerta amarilla por la misma situación. En ese sentido, las autoridades insistieron a la comunidad estar atenta a grietas en el suelo, inclinación de árboles y desvío de cauces en quebradas.

Por su parte, municipios como Canalete, Chimá, Ciénaga de Oro, Montelíbano, Montería y Planeta registrarían una alerta amarilla por posibles incendios forestales, teniendo en cuenta las altas radiaciones que se presentan en esta sección del país, donde la temperatura ha alcanzado sensaciones térmicas hasta de 46 grados centígrados.