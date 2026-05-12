Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 may 2026 Actualizado 15:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Alertan por riesgo de deslizamientos de tierra e incendios forestales en Córdoba

En el municipio de Ayapel se mantiene la alerta roja por posibles inundaciones ante los altos niveles en la cuenca baja del río San Jorge y el ingreso de agua a través del boquete ‘Caregato’ en el río Cauca

Alertan por riesgo de deslizamientos de tierra e incendios forestales en Córdoba. Foto: Cortesía Alcaldía de Córdoba, Armenia (referencia).

Alertan por riesgo de deslizamientos de tierra e incendios forestales en Córdoba. Foto: Cortesía Alcaldía de Córdoba, Armenia (referencia).

Alertan por riesgo de deslizamientos de tierra e incendios forestales en Córdoba. Foto: Cortesía Alcaldía de Córdoba, Armenia (referencia).
Añadir Caracol Radio en Google

Montería

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) mantiene varias alertas por riesgo de inundación, incendios forestales y deslizamientos de tierra en Córdoba.

Alertas por municipio:

En Ayapel se declaró la alerta roja por posibles inundaciones ante los altos niveles en la cuenca baja del río San Jorge y el ingreso de agua a través del boquete ‘Caregato’ en el río Cauca.

Más información

Mientras, en Tierralta la alerta es naranja por amenaza de deslizamiento de tierra y en Valencia se emitió alerta amarilla por la misma situación. En ese sentido, las autoridades insistieron a la comunidad estar atenta a grietas en el suelo, inclinación de árboles y desvío de cauces en quebradas.

Por su parte, municipios como Canalete, Chimá, Ciénaga de Oro, Montelíbano, Montería y Planeta registrarían una alerta amarilla por posibles incendios forestales, teniendo en cuenta las altas radiaciones que se presentan en esta sección del país, donde la temperatura ha alcanzado sensaciones térmicas hasta de 46 grados centígrados.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir