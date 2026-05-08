Alerta por variabilidad climática en Córdoba: hay pronósticos de lluvias y altas temperaturas

Montería

La administración departamental informó a través de la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo de Desastres sobre la situación simultánea que estaría enfrentando Córdoba por cuenta de las condiciones climáticas que apuntarían a lluvias y altas temperaturas.

“Por una parte, se presenta el impacto de la primera onda tropical del año, fenómeno que está generando nubosidad y precipitaciones en varios sectores del departamento. Según los reportes de la Dirección General Marítima (DIMAR), esta onda tropical incide sobre el oleaje y el incremento en la velocidad de los vientos, especialmente en zonas costeras, por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad en embarcaciones y durante actividades acuáticas”, expresó Lina Benavides, funcionaria de la Oficina de Gestión de Riesgo de Córdoba.

“Pese a la nubosidad registrada en algunos municipios, el departamento continúa presentando temperaturas altas, superiores a los 40 grados centígrados, acompañadas de una fuerte sensación térmica”, agregó la funcionaria.

Según las autoridades ambientales del departamento, el calor persistente sería el resultado de los altos valores de radiación solar, alta temperatura y humedad, reportados por sus estaciones hidrometeorológicas.

“La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), sostuvo que estas condiciones podrían generar riesgos asociados a golpes de calor por exposición prolongada al sol, afectaciones en la salud humana, impactos sobre cultivos, sequía agrícola y estrés térmico prolongado”, señaló la administración departamental.

Desde la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, María Marcela Arriola, instó a los cordobeses a acatar las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes ante los fenómenos que podrían impactar la salud.

“Estamos haciendo un llamado a toda la ciudadanía para que extreme las medidas de cuidado ante las altas temperaturas que se están presentando. La hidratación permanente, evitar la exposición prolongada al sol y proteger especialmente a nuestros niños y adultos mayores son acciones fundamentales para prevenir emergencias de salud”, expresó la funcionaria.

Recomendaciones ante las altas temperaturas que experimenta el departamento de Córdoba:

* Mantenerse hidratado constantemente durante el día.

* Evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.

* Utilizar ropa fresca, gorras o sombreros y protector solar.

* Reducir las actividades físicas intensas en horarios de mayor calor.

* No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

* Buscar espacios frescos y ventilados.

* Acudir al centro médico más cercano en caso de presentar síntomas como mareo, agotamiento, dolor de cabeza o deshidratación.

“De igual manera, se hace el llamado a los organismos de socorro y a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para mantenerse atentos ante posibles efectos asociados a estas condiciones climáticas”, concluyó.