5.000 estudiantes de educación superior serían beneficiados con la tarifa diferencial de transporte

La tercera mesa de tarifa diferencial se adelantó en la Casa del Refugio en Sogamoso, Boyacá / Foto: Suministrada.

Sogamoso

Un gran avance tuvo la tercera mesa de diálogo realizada en la Casa del Refugio en Sogamoso, la cual busca la aprobación de la tarifa diferencial en el transporte para los estudiantes de educación superior de Boyacá.

De acuerdo con el líder estudiantil, Julián Montañez, la tercera mesa tuvo un avance significativo, ya que se lograron acuerdos importantes para el desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta la encuesta que adelantó la UPTC.

“Se hizo una breve apertura del espacio escuchando los expertos de la UPTC y hay que señalar que más de 6.000 personas participaron en esta encuesta donde se tomaron varios datos de relevancia, los cuales han servido para clarificar hacia dónde o quiénes recibirán este subsidio”, afirmó Montañez.

Por otro lado, se definió la forma en que serán distribuidos los $3.000 millones que fueron confirmados por la Gobernación de Boyacá.

“Lo que nos alegra muchísimo es que 5.000 estudiantes van a ser los beneficiarios ya que van a recibir un subsidio anual de $600.000 pesos para el transporte, recursos que hacen parte de los $3.000 millones anunciados por el Gobierno departamental”, añadió.

Por otro lado, también se discutieron varios criterios como el tema de la manera en la que será entregado el subsidio a la comunidad estudiantil.

“Se va a tomar el Sisbén A, B y C. Ya tendríamos que ponernos de acuerdo con el resto de los criterios, pero particularmente eso. Por otro lado, se va a tener en cuenta a los mayores de 28 años y no se va a tomar ese limitante la edad, que solamente será para población joven, sino verdaderamente va a estar abierto para compañeros que superen esta edad de los 28 años. También se elimina la barrera en el ámbito académico, o sea, usted ya no tiene que mantener un promedio de 4.0 ó 4.5 para recibir este subsidio”, indicó el líder estudiantil.

Por último, Montañez señaló que ningún gerente o delegado de las empresas de transporte público se hicieron presentes en la mesa adelantada en Sogamoso y los invitó para que participen de la próxima reunión.

“Aprovechando este espacio, queremos hacerle la invitación directa a las empresas de transporte a que se vinculen. Tristemente en esta mesa no participó nadie”, agregó.

El objetivo de los líderes estudiantiles es que el subsidio de la tarifa diferencial comience a aplicarse en el segundo semestre de 2026.

La cuarta mesa por la tarifa diferencial se adelantará el próximo viernes 22 de mayo, a las 9:00 de la mañana, en la Terminal de Transporte de Tunja.