Paloma por apoyo de María Claudia Tarazona: “lo recibo con toda la gratitud y responsabilidad”

De duelo se encuentra la política colombiana, tras el fallecimiento de Germán Vargas Lleras el pasado 8 de mayo después de luchar por varios meses con un cáncer cerebral.

En medio de sus exequias, la candidata Paloma Valencia aseguró que el país no ha parado de estar en duelo, desde el asesinato del senador Miguel Uribe, un magnicidio ocurrido el 7 de junio del año pasado y que marcó el camino de las elecciones en el país.

Se refirió al apoyo que María Claudia Tarazona, viuda del senador Uribe, ratificó que le ofrecerá en la contienda presidencial, y aseguró que lo recibe con toda la gratitud y responsabilidad.

“Yo recibo lo que me da María Claudia, con infinito afecto, con infinita lealtad, a Miguel y a su familia”, dijo:

También, le agradeció por la confianza en esta campaña presidencial: “yo recibo a María Claudia con el corazón abierto, con toda la gratitud que puede haber de una madre hacia otra madre”.

¿Qué dijo sobre Miguel Uribe Turbay?

La candidata también respondió a los señalamientos de Miguel Uribe Turbay, sobre que él tiene las banderas como padre del senador asesinado, y aseguró que ella sabrá honrar las banderas de Miguel.

“Como siempre lo he dicho, ella, su familia, su equipo, sus amigos, ya tiene un lugar ganado en esta campaña y nada tenían que hacer para tener un lugar en nuestro Gobierno”, reiteró.